FOTO: El juicio por la muerte de Maradona se reanuda con testimonios de médicos clave

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Este jueves se reanuda el juicio relacionado con la muerte de Diego Armando Maradona, con la declaración de tres médicos, en un contexto marcado por el escándalo generado por el análisis de las historias clínicas de su padre, Don Diego, durante la Junta Médica Interdisciplinaria.

Según fuentes del caso, comparecerán un nefrólogo, un cardiólogo y un hepatólogo, quienes son parte de los 22 peritos que investigaron el fallecimiento del reconocido futbolista. Los profesionales son: Hernán Trimarchi, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Británico; Gustavo Di Niro, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Municipal Central de San Isidro Doctor Melchor Ángel Posse; y Fernando Cairo, subjefe de Trasplante Hepático del Hospital El Cruce.

Trimarchi y Di Niro comparecerán nuevamente ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. El nefrólogo ya había declarado que Maradona presentaba un "problema renal crónico", difícil de detectar, y que esta condición se confirmó post mortem a través de la autopsia.

Sin embargo, la defensa de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, argumentó que el especialista se refería a estudios de Don Diego realizados entre 2012 y 2015, año de su fallecimiento, mientras que los datos de afiliación a la prepaga eran diferentes y el exentrenador no estaba en Argentina cuando la salud de su padre se complicó en el Sanatorio Los Arcos.

Ante esta situación, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro ordenó realizar allanamientos en la clínica ubicada en el barrio porteño de Palermo y en la sede de Swiss Medical, donde se incautó la historia clínica del exentrenador de la Selección argentina.

La empresa de medicina prepaga reconoció que, debido a un error en su sistema, las historias clínicas de Don Diego y de su hijo quedaron registradas bajo un mismo legajo. Un informe interno indicó que ambos pacientes fueron ingresados con sus datos correctos, pero tras la primera admisión de Diego Maradona (padre), su registro fue modificado, añadiendo el nombre "Armando", lo que provocó que los estudios de ambos se fusionaran.

La defensa de Forlini y los fiscales del caso, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, coincidieron en que la situación evidenciada en la última jornada del juicio refleja una gravedad institucional.

Los fiscales también afirmaron: "Corresponderá a los Fiscales a cargo de esa investigación determinar si existió la comisión de delito y en su caso establecer sus responsables. Sin embargo, ninguna acción temeraria podrá poner en jaque la continuidad de un juicio oral válido y eficiente que ha respetado las garantías constitucionales de los involucrados".

Además de Forlini, están imputados el neurocirujano y ex médico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de la enfermería Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Di Spagna, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual, con penas que oscilan entre ocho y 25 años de prisión.