El Nokia 1100 vuelve en 2026 con un celular que promete 40 días de batería y una función inesperada

FOTO: El Nokia 1100 vuelve en 2026 con un celular que promete 40 días de batería.

El Nokia 1100, uno de los celulares más recordados de la historia, vuelve a estar en el centro de la escena tecnológica. Aunque el modelo original no regresó, HMD Global lanzó el Nokia 300 Charge, un teléfono básico que recupera varias de las características que hicieron famoso al clásico dispositivo: resistencia, sencillez y una batería de larga duración.

La principal novedad está justamente en su autonomía. El nuevo equipo incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh y, según HMD Global, puede superar los 40 días en modo de espera con una sola carga.

Pero hay otra función que lo diferencia de los antiguos celulares básicos: puede utilizarse como cargador portátil para otros dispositivos.

El nuevo Nokia tiene una batería que puede durar más de 40 días

El Nokia 300 Charge apuesta por una experiencia completamente diferente a la de los smartphones actuales. No tiene acceso a internet, aplicaciones ni cámaras avanzadas y su conectividad está limitada a redes 2G GSM 900/1800.

Su pantalla es de 2,4 pulgadas, con una resolución de 320 x 240 píxeles. En su interior utiliza un procesador Unisoc SC6531E, acompañado por apenas 4 MB de memoria RAM y 4 MB de almacenamiento interno.

El espacio puede ampliarse hasta 32 GB mediante una tarjeta microSD, aunque el objetivo del dispositivo está lejos de competir con los teléfonos inteligentes.

El equipo también incorpora una linterna LED de alta potencia, que la compañía asegura que es cuatro veces más brillante que la incluida en el Nokia 105 de 2023.

Puede cargar otros celulares

Una de las características más llamativas del Nokia 300 Charge es que puede funcionar como una batería portátil.

El teléfono cuenta con un puerto USB-C de 10 vatios que permite transferir energía a otros equipos mediante carga inversa. Para activar esta función no es necesario ingresar a ningún menú: el dispositivo incorpora un botón físico dedicado en uno de sus laterales.

La propuesta resulta especialmente útil en situaciones donde no hay acceso sencillo a un cargador o a una toma de corriente.

Además, conserva elementos clásicos de los teléfonos de este tipo, como la entrada de auriculares de 3,5 milímetros y la radio FM, que puede utilizarse sin necesidad de conectar una antena externa.

Por ahora, el Nokia 300 Charge solo está disponible en Filipinas.

Qué tiene el Nokia 300 Charge

Entre sus principales características se encuentran:

• Batería extraíble de 3.700 mAh.

• Más de 40 días de autonomía en espera, según HMD.

• Pantalla de 2,4 pulgadas.

• Resolución de 320 x 240 píxeles.

• Conectividad 2G.

• Radio FM.

• Linterna LED de alta potencia.

• Entrada de auriculares de 3,5 mm.

• Puerto USB-C.

• Carga inversa de 10 W.

• Botón físico dedicado para activar la función de cargador.

• Almacenamiento ampliable mediante microSD de hasta 32 GB.

El Nokia 1100, el celular que vendió 250 millones de unidades

La aparición del Nokia 300 Charge vuelve a poner en perspectiva el fenómeno que representó el Nokia 1100.

Lanzado a finales de 2003, el modelo llegó a vender aproximadamente 250 millones de unidades, una cifra que lo convirtió en uno de los dispositivos electrónicos de consumo más vendidos de la historia.

Su éxito estuvo basado precisamente en lo que hoy parece ir en contra de las tendencias del mercado: no tenía cámara, internet ni aplicaciones.

En cambio, ofrecía llamadas, mensajes de texto, alarma, calculadora y el popular juego Snake.

Su carcasa resistente, el teclado y una batería capaz de funcionar durante varios días hicieron del 1100 un teléfono especialmente popular en mercados emergentes de África, Asia y América Latina.

Incluso la milmillonésima unidad vendida por Nokia en 2005 fue un Nokia 1100 adquirido en Nigeria.

El regreso de una idea que parecía olvidada

El Nokia 300 Charge no es una reproducción exacta del Nokia 1100, pero recupera una filosofía que parecía haber quedado relegada: un celular pensado para durar, consumir poca energía y cumplir con las funciones esenciales.

La diferencia es que el nuevo modelo incorpora algunas soluciones propias de 2026, especialmente el USB-C y la posibilidad de utilizar el teléfono como batería externa.

Así, mientras los smartphones actuales buscan ofrecer cada vez más funciones y pantallas más avanzadas, el nuevo Nokia apuesta por el camino contrario: menos prestaciones, mayor autonomía y un dispositivo que puede seguir funcionando cuando otros celulares ya necesitan volver al cargador.