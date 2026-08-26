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El Barça suspendió el homenaje a sus ocho campeones del mundo

Es por los incidentes del fin de semana pasado, en donde un hincha culé fue golpeado por la Policía Nacional.

26/08/2026 | 17:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Joan Laporta

FOTO: Joan Laporta

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El FC Barcelona decidió suspender el homenaje a los ocho jugadores del equipo azulgrana campeones del mundo con la selección española que estaba previsto este jueves antes de la disputa del Barça-Athletic Club de LaLiga EA Sports.

«Hemos decidido que el acto de reconocimiento a los jugadores del Barça que ganaron el Mundial, y que nos propuso la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no se hará porque no se da el contexto, ni es el momento más apropiado», explicó este miércoles el presidente de la entidad, Joan Laporta, en declaraciones difundidas por el club.

Esta decisión del club azulgrana se conoce tras el incidente del pasado domingo entre la Policía Nacional y un seguidor del Barcelona, al que varios agentes golpearon tras arrebatarle una bandera estelada antes del partido entre este equipo y el Elche.

El club ya lo ha comunicado a la RFEF, una decisión que el ente federativo «ha entendido perfectamente», según Laporta, quien señaló que el fútbol «tiene que servir para unir y no para generar ciertos enfrentamientos que no convienen a nadie».

El Barcelona tenía previsto homenajear a Joan Garcia, Eric Garcia, Pedro González ‘Pedri’, Pau Cubarsí, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, Rodrigo Hernández ‘Rodri’, Dani Olmo y Lamine Yamal -los ocho campeones del mundo de la primera plantilla- en el césped del Spotify Camp Nou.

Este acto de homenaje, impulsado por el ente federativo, ya se ha celebrado en otros estadios de equipos que en sus filas cuentan con futbolistas de la selección española que ganaron el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Precisamente en el ofrecido el pasado sábado por el Athletic Club, su rival de mañana, en San Mamés, un sector de la afición rojiblanca pitó a los representantes de la selección española.

Condena la «actuación desproporcionada» de la policía con un aficionado

El contexto actual en el que se encuentra el club después del incidente de uno de sus aficionados en Elche ha influido en la decisión de no homenajear a los campeones del mundo.

En este sentido, Laporta aprovechó para condenar «la actuación desproporcionada y violenta de los policías que agredieron a un socio del Barcelona por llevar la estelada en la previa del partido contra el Elche».

Un vídeo grabado por un aficionado muestra cómo agentes de la Policía Nacional golpearon a un joven tras arrebatarle una bandera independentista. El joven se encaró con los policías, y estos terminaron golpeándole con las porras en el suelo.

Lectura rápida

¿Qué decidió el FC Barcelona? Suspender el homenaje a los ocho jugadores campeones del mundo con la selección española.

¿Quién explicó la decisión? El presidente del club, Joan Laporta, en declaraciones difundidas por el club.

¿Cuándo estaba previsto el homenaje? Este jueves, antes del partido entre el Barça y el Athletic Club.

¿Por qué se suspendió el homenaje? Por el contexto tras un incidente violento entre la Policía Nacional y un aficionado del Barcelona.

¿Qué dijo Laporta sobre la actuación policial? Condenó la "actuación desproporcionada y violenta" de los policías que agredieron a un socio del Barcelona.

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