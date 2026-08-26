Alejandra Vigo, contundente sobre el caso de grooming en Río Seco: "Flores tiene que renunciar"

La senadora nacional Alejandra Vigo cuestionó la situación del legislador cordobés Ernesto Flores y consideró que debería renunciar a su banca luego de que uno de sus asesores fuera detenido en el marco de la investigación por grooming, explotación y abuso sexual de menores en Villa de María de Río Seco.

“Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff”, afirmó Vigo en declaraciones a Cadena 3.

Vigo salió a hablar después de que la Legislatura de Córdoba aprobara este miércoles el pedido de licencia presentado por Flores. La medida fue respaldada por 34 votos contra 31, mientras que desde la oposición reclamaron su suspensión o directamente su salida de la banca.

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El asesor detenido y la polémica en la Legislatura

El caso tomó una nueva dimensión cuando se conoció que uno de los detenidos por la investigación era asesor de Flores y cobraba mensualmente un sueldo de la Legislatura de Córdoba.

El legislador había dado de baja al empleado después de conocer la denuncia y, según había explicado públicamente, se enteró de la situación a través de la radio.

Con el avance de la investigación también trascendió que Flores había tenido otros asesores con antecedentes penales, lo que incrementó los cuestionamientos políticos sobre los mecanismos utilizados para incorporar personal a la Legislatura.

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Flores no está acusado de participar en los delitos que se investigan. La causa apunta contra los detenidos por los hechos de grooming, explotación y abuso sexual de menores, mientras que la eventual responsabilidad o conocimiento que pudiera haber tenido el legislador deberá ser determinada por la Justicia.

Vigo pidió revisar cómo se incorporan los asesores

La senadora sostuvo que el episodio debería generar una discusión más amplia dentro de la política y reclamó establecer mayores controles para la incorporación de asesores en los cuerpos legislativos.

“Es la política la que tiene que dar ese paso”, sostuvo Vigo, y planteó la necesidad de revisar “cuáles son los requisitos para que uno pueda incorporar un asesor”.

Para la dirigente peronista, el debate adquiere especial relevancia porque la Legislatura constituye “la caja de resonancia de la política” y tiene entre sus funciones centrales la elaboración de leyes.

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Vigo también vinculó la situación con las políticas públicas destinadas a combatir la violencia y los abusos contra mujeres, niñas y niños.

“Hay que seguir haciendo, en lo que significa la lucha contra esa batalla que nunca terminamos, una guerra que nunca acabamos y nunca ganamos, que es la guerra contra la violencia, el abuso contra las mujeres y las niñas”, expresó.

La Justicia deberá determinar qué sabía Flores

La investigación tiene 15 personas detenidas por los hechos ocurridos en Villa de María de Río Seco. En medio del avance de la causa también trascendió que algunos de los abusos investigados habrían ocurrido en un campo perteneciente al legislador.

Ese dato abrió nuevos interrogantes sobre el eventual conocimiento que Flores podría haber tenido acerca de lo que sucedía, aunque hasta el momento no existe una acusación contra él por los abusos o el grooming investigados.

Vigo fue clara al separar ambos planos: por un lado, consideró que el legislador debería abandonar su banca por la responsabilidad política derivada de haber tenido entre sus asesores a una persona detenida en la causa; por otro, reclamó que la Justicia avance para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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“Que la Justicia investigue hasta sus últimas consecuencias quiénes son los involucrados, quiénes estuvieron en eso”, sostuvo.

Flores, por ahora, permanece en silencio públicamente después de haber defendido su actuación al conocerse la detención de su exasesor. La Legislatura aprobó su licencia, pero el planteo de Vigo volvió a poner en el centro del debate la posibilidad de que el legislador renuncie definitivamente a su banca mientras continúa la investigación judicial.

Informe de Alejandro Bustos.