Se entregó un camionero por el crimen de un joven en la autopista Rosario-Santa Fe

Un camionero se entregó este jueves a la Justicia por el homicidio de un joven de 30 años, quien lo habría intentado asaltar junto a otro cómplice en las cercanías de la autopista Rosario-Santa Fe.

El cuerpo de la supuesta víctima fue encontrado durante la mañana del martes en la cuneta de la colectora oeste, cerca de la playa de Molinos Agro S.A., lo que llevó a alertar a las autoridades a través del 911, según reportaron medios locales.

Los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe confirmaron las heridas de arma de fuego en el cuerpo y corroboraron el deceso, mientras que peritos de Criminalística secuestraron cuatro vainas servidas halladas en el playón de estacionamiento.

El hombre de 57 años, quien se presume fue el autor de los disparos, se presentó ante la Justicia y entregó una pistola Bersa calibre .380 junto con dos cargadores, aunque ninguno contenía municiones.

El propietario de una balanza reguladora informó que mantuvo una conversación con el camionero sobre el suceso. Además, las autoridades se comunicaron con el personal de peajes y revisaron un video grabado a las 2:35 de la madrugada, donde se observa a dos individuos acercarse al vehículo estacionado y luego huir corriendo.

El propietario del rodado, quien aparentemente fue víctima del robo, encendió el motor y se dirigió hacia el norte, pero luego regresó y se entregó a la Justicia.

El fiscal Aquiles Balbis ordenó el arresto del sospechoso y la implementación de diversas medidas para esclarecer el caso.