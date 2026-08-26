En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Aldosivi vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Se entregó un camionero por el crimen de un joven en la autopista Rosario-Santa Fe

El cuerpo fue encontrado durante la madrugada a la altura del peaje del kilómetro 14. Cámaras registraron parte de la escena. El hombre afirmó que intentaron robarle al presentarse ante autoridades.

26/08/2026 | 16:24Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Gentileza: SL24.

FOTO: Gentileza: SL24.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un camionero se entregó este jueves a la Justicia por el homicidio de un joven de 30 años, quien lo habría intentado asaltar junto a otro cómplice en las cercanías de la autopista Rosario-Santa Fe.

El cuerpo de la supuesta víctima fue encontrado durante la mañana del martes en la cuneta de la colectora oeste, cerca de la playa de Molinos Agro S.A., lo que llevó a alertar a las autoridades a través del 911, según reportaron medios locales.

Los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe confirmaron las heridas de arma de fuego en el cuerpo y corroboraron el deceso, mientras que peritos de Criminalística secuestraron cuatro vainas servidas halladas en el playón de estacionamiento.

El hombre de 57 años, quien se presume fue el autor de los disparos, se presentó ante la Justicia y entregó una pistola Bersa calibre .380 junto con dos cargadores, aunque ninguno contenía municiones.

El propietario de una balanza reguladora informó que mantuvo una conversación con el camionero sobre el suceso. Además, las autoridades se comunicaron con el personal de peajes y revisaron un video grabado a las 2:35 de la madrugada, donde se observa a dos individuos acercarse al vehículo estacionado y luego huir corriendo.

El propietario del rodado, quien aparentemente fue víctima del robo, encendió el motor y se dirigió hacia el norte, pero luego regresó y se entregó a la Justicia.

El fiscal Aquiles Balbis ordenó el arresto del sospechoso y la implementación de diversas medidas para esclarecer el caso.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre fue encontrado muerto en una cuneta de la colectora este de la autopista Rosario-Santa Fe.

¿Quién fue aprehendido? Un hombre de 57 años fue aprehendido tras el hallazgo del cuerpo.

¿Cuándo sucedió? El hecho ocurrió durante la madrugada, y el hombre fue aprehendido el miércoles.

¿Dónde se encontró la víctima? En una cuneta de la colectora este de la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del peaje del kilómetro 14.

¿Cómo se defendió el chofer? El chofer se defendió de un intento de robo utilizando un arma de fuego.

¿Por qué fue aprehendido el hombre? Fue aprehendido porque entregó una pistola y confesó haberla usado para defenderse durante el intento de robo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf