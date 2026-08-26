FOTO: Marcelo Corazza fue absuelto en el caso de corrupción de menores y otros delitos en Buenos Aires

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- El ex participante de Gran Hermano Marcelo Corazza fue absuelto este miércoles en el marco de la causa que lo acusaba por los delitos de corrupción de menores, asociación ilícita y exhibiciones obscenas.

Los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni dictaron el veredicto en favor de Corazza, argumentando que la acción penal por las exhibiciones obscenas agravadas y la promoción de la corrupción de menores se encontraba prescripta.

Con este fallo, se levantó el monitoreo mediante una tobillera electrónica, se anuló el embargo sobre sus bienes y se eliminó la prohibición de salir del país.

El Tribunal Oral Federal N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Francisco Rolando Angelotti Notabartolo a una pena de 22 años de prisión por su responsabilidad como autor de trata de personas, promoción de corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal y tenencia de abuso sexual de menores.

Por otro lado, Raúl Ignacio Mermet recibió una sentencia de diez años de cárcel como partícipe necesario de trata de personas. En tanto, Andrés Fernando Charpenet y Leandro Agustín Aguiar fueron absueltos de los cargos de asociación ilícita y trata de personas, ordenándose su inmediata excarcelación.

Angelotti Notabartolo deberá indemnizar a cuatro víctimas con el equivalente a 20 salarios mínimos, mientras que Mermet deberá pagar 20 sueldos mínimos y móviles a su damnificado.

Las prácticas delictivas se llevaban a cabo en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido durante cuatro meses antes de ser excarcelado.

El debate oral y público comenzó el año pasado y los fiscales decidieron no acusar al ex productor del reality de Telefe durante la lectura de sus alegatos.

Antes de iniciar el juicio, Corazza declaró en el programa Intrusos: "No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. No me defendí nunca hasta ahora."