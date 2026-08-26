Rechazo judicial a extradición de agente del ICE desde Texas a Minnesota por tiroteo

FOTO: Juez rechaza solicitud de Minnesota para forzar la extradición de un agente del ICE desde Texas

BROWNSVILLE, Texas, EE.UU. — Un juez federal desestimó el miércoles la solicitud de Minnesota para que se extraditara a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de dispararle a un hombre y mentir sobre los hechos relacionados con el incidente, que ocurrió durante las operaciones migratorias del gobierno en Minneapolis.

El juez de distrito Fernando Rodriguez Jr. afirmó en su orden que no tenía la autoridad para impedir que el jefe de policía del condado de Texas liberara al agente Christian Castro, ni podía obligar al gobernador de Texas, Greg Abbott, a firmar su orden de extradición.

El jefe de policía del condado de Cameron anunció que liberará a Castro el jueves por la mañana.

Castro enfrenta cargos en Minnesota por agresión y denuncia falsa, relacionados con el tiroteo ocurrido el 14 de enero, en el cual Julio César Sosa Celis, de 24 años, resultó herido en la pierna.

Las acusaciones sostienen que Castro disparó su arma a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis, hiriendo a Sosa Celis. La fiscalía también argumenta que Castro acusó falsamente a Sosa Celis y a otro individuo de atacar a un agente de ICE con un palo de escoba y una pala de nieve.

Tras la emisión de una orden de arresto nacional contra Castro en mayo, las autoridades de Minnesota, incluida la Oficina de Aprehensión Criminal, detuvieron a Castro en el condado de Cameron el 29 de mayo. Desde entonces, Minnesota ha solicitado su extradición, pero Castro permanece detenido en Brownsville, Texas.

Las leyes de Texas estipulan que si no se concede la extradición, Castro debe ser liberado después de 90 días de detención, lo que se cumple el jueves.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, había solicitado la semana pasada una orden de restricción temporal para evitar la liberación de Castro o, de ser necesario, ordenar su regreso a Minnesota.

Los abogados de Texas argumentaron que el juez no podía tomar una decisión sobre un asunto que aún no estaba resuelto. Abbott no ha rechazado la extradición, pero está esperando el resultado de una investigación interna que determinará si Castro es legalmente un "fugitivo", de acuerdo con la Cláusula de Extradición.

En su orden, el juez indicó que el tribunal no puede intervenir en este asunto en este momento.

Ellison destacó que su oficina continuará con el caso, aunque no especificó los próximos pasos a seguir. En un comunicado, expresó su desacuerdo con la decisión del tribunal, que reconoce que Castro representa un riesgo de fuga y que Minnesota se vería perjudicada si se le permite escapar a México.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, declaró que Abbott está brindando refugio injustamente a Castro, señalando que si el agente es liberado y desaparece en México, la responsabilidad recaerá en el gobernador.

El secretario de prensa de Abbott, Andrew Mahaleris, celebró la decisión y defendió el derecho del gobernador a evaluar con cuidado las solicitudes de extradición, argumentando que la orden rechaza los intentos de Minnesota de usurpar la autoridad de la oficina del gobernador.

Abbott había manifestado anteriormente que no respondería a la solicitud de extradición debido a una investigación en curso sobre fraude en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota, un tema que fue utilizado por el expresidente Donald Trump para justificar su ofensiva migratoria en la región.

La demanda de Minnesota sostiene que Castro podría huir del país, citando llamadas que realizó desde la cárcel a una mujer en México, en las que hablaba sobre casarse y comprar una casa allí al ser liberado. El juez reconoció que Castro podría huir, pero añadió que "la amenaza de un daño, por sí sola, no crea un asunto listo para ser resuelto".