La formación de los Pumas para enfrentar el sábado a Australia en Jujuy

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi trabaja por estas horas para delinear el XV titular que el seleccionado argentino presentará ante Australia, en un test match que se disputará este sábado en Jujuy.

El cuerpo técnico y el plantel del representativo principal de la UAR se encuentran desde el pasado viernes en la provincia del Norte argentino para preparar este compromiso que se desarrollará en el estadio 23 de agosto del club Gimnasia y Esgrima.

El partido es tomado con suma importancia ya que se trata de la puesta a punto para la Copa del Mundo 2027.

Para el duelo contra los Wallabies, Franco Molina podría retornar a la titularidad en los forwards de Los Pumas y en cuanto a los backs, Agustín Moyano estaría en condiciones de desempeñarse como medio scrum.

Contepomi dará a conocer la formación titular de Argentina, que alinearía a 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Franco Molina o Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona, 8. Joaquín Moro, 9. Agustín Moyano, 10. Santiago Carreras, 11. Rodrigo Isgró, 12. Lucio Cinti, 13. Faustino Sánchez Valarolo, 14. Ignacio Mendy, 15. Gerónimo Prisciantelli.

/Inicio Código Embebido/

Qué lindo está el 23 de agosto de Jujuy. ????



Falta menos. ?? pic.twitter.com/SzDeLSwSR9 — Los Pumas (@lospumas) August 26, 2026

/Fin Código Embebido/

La última vez que visitaron la provincia del norte del país fue en 2022, cuando le ganaron a Escocia por 26-18 por la ventana de julio, cuando el entrenador era Michael Cheika.

Anteriormente, en su primera presentación en el estadio 23 de Agosto golearon a Georgia por 45-29 por la ventana internacional bajo el mando de Daniel Hourcade.