"Está absolutamente filmado": qué dijo la fiscal sobre el femicidio en la farmacia

Tras la audiencia imputativa realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario por el femicidio ocurrido el pasado 19 de agosto en una farmacia de Dorrego y Zeballos, la fiscal Laura Riccardo, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas (Uval) de la Fiscalía Regional 2, brindó detalles sobre la investigación y los elementos reunidos hasta el momento.

La declaración de la fiscal se produjo luego de que la Justicia resolviera la prisión preventiva efectiva del acusado por el plazo solicitado por la Fiscalía. La imputación formulada contempla un homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido contra una persona con quien el acusado había mantenido una relación de pareja, por alevosía y por mediar violencia de género.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Riccardo explicó que durante la audiencia se le comunicaron al imputado los hechos que se le atribuyen, la evidencia reunida en su contra y sus derechos procesales. En ese sentido, destacó que la investigación cuenta con un elemento central para reconstruir el ataque: las cámaras de seguridad del comercio.

“El hecho está absolutamente filmado en toda la secuencia, desde que él ingresa, lo que ocurre en la farmacia y cuando él se va”, señaló la fiscal. Y agregó: “Nosotros en la audiencia dijimos que en este momento necesitamos una apariencia de responsabilidad y nosotros acá lo que tenemos es certeza. No hay dudas de la participación de él de lo que hizo”.

Más allá de la mecánica del femicidio, Riccardo remarcó que una parte importante de la investigación está puesta en reconstruir el contexto de violencia de género que habría atravesado la relación. Para ello, la Fiscalía reunió testimonios de familiares, allegados y personas vinculadas al entorno laboral de la víctima, además de mensajes, audios y otras evidencias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según explicó, esos elementos permitirían reconstruir situaciones de aislamiento, hostigamiento y violencia psicológica y económica que se habrían producido durante la relación. Entre los episodios que mencionó se encuentran el seguimiento de la víctima cuando se dirigía a trabajar, mensajes y distintas situaciones de hostigamiento, además de hechos vinculados con su vivienda y su cobertura de salud.

La fiscal también hizo referencia a que no existían denuncias formales previas por violencia de género. Sin embargo, sostuvo que esa ausencia no significa que los episodios de violencia no hayan existido.

“Que no haya una denuncia formal no quiere decir que esta situación no existía, muy por el contrario, existía y está muy marcada”, afirmó Riccardo. En ese sentido, explicó que familiares y personas cercanas conocían parte de la situación, aunque muchas veces la víctima no contaba la totalidad de lo que ocurría.

La investigación apunta también a establecer cómo fue evolucionando la relación luego de la separación, ocurrida hacia fines de 2025. De acuerdo con lo señalado por la fiscal, en ese período se habrían intensificado las situaciones de destrato y hostigamiento.

Otro de los aspectos que quedó planteado durante la audiencia fue la salud mental del acusado, cuestión que forma parte de la estrategia de la defensa. Riccardo explicó que el hombre fue evaluado desde el momento de su detención por profesionales del Consultorio Médico Forense.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según indicó, en una primera evaluación los profesionales determinaron que se encontraba orientado en tiempo y espacio y que podía comprender las implicancias de un proceso penal. Sin embargo, se dispuso una nueva evaluación y la incorporación de antecedentes clínicos para profundizar el análisis.

La fiscal anticipó que esta cuestión podría convertirse en uno de los principales puntos de discusión durante el proceso. “Entendemos que va a ser un caso que la controversia va a estar centrada en la cuestión de salud mental y que al día de hoy nosotros creemos que tenemos elementos para avanzar”, sostuvo.

Mientras continúan las evaluaciones y la producción de nuevas medidas, el acusado permanece detenido bajo la órbita del Servicio Penitenciario y recibe atención médica.

Riccardo remarcó finalmente que la investigación se encuentra todavía en una etapa inicial, pero destacó la velocidad con la que se logró avanzar en la reconstrucción tanto del ataque como del contexto de violencia de género. “Estamos a muy pocos días del hecho y esto va a ser todo materia de profundizar la investigación”, señaló, aunque sostuvo que hasta el momento la Fiscalía avanzó “bastante rápido” en las distintas líneas de investigación.

Informe de Agostina Meneghetti.