Femicidio en una farmacia: apuñaló a su expareja, la mató y fue detenido cuando intentaba suicidarse

Una mujer de 56 años fue asesinada este miércoles por la mañana en el interior de una farmacia ubicada en la zona de Zeballos y Dorrego, en pleno centro de Rosario. La víctima fue identificada como Carina Candelas. Según informó la Fiscalía, murió en el lugar como consecuencia de las heridas provocadas con un arma blanca.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 9.30. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Candelas se encontraba en una farmacia de la zona cuando fue atacada por su expareja, identificado como M. B. El hombre habría ingresado al comercio y la agredió con un arma blanca para luego escapar del lugar.

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La víctima sufrió lesiones cortantes en la zona del tórax que le provocaron la muerte en el lugar. Una clienta que se encontraba en la farmacia relató al móvil de Cadena 3 que vio al hombre salir rápidamente del comercio. “Yo estaba por salir, saco la llave del auto, agarro el teléfono y veo que algo sale rápido”, contó la testigo.

La mujer agregó que luego observó al agresor dirigirse hacia el vehículo en el que había llegado. “Después vi que se metió en un auto y se fue, y dobló muy fuerte”, relató. Según su testimonio, inmediatamente después las empleadas salieron de la farmacia pidiendo ayuda y llegaron efectivos policiales al lugar.

Tras el ataque se desplegó un amplio operativo policial y se preservó la escena del crimen. La fiscal María Laura Riccardo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, quedó a cargo de la investigación y dispuso el trabajo del Gabinete Criminalístico, el levantamiento de rastros y la toma de testimonios.

El presunto autor, identificado como M. B., fue detenido por personal policial en la zona de Colón al 2000 de Rosario. Según la información preliminar brindada durante el operativo, el hombre había sido localizado en la terraza de un edificio, ensangrentado y con una botella de alcohol, en una situación en la que habría intentado quitarse la vida.

La Fiscalía informó que también se realizará un relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y que continúan las tareas investigativas para corroborar los datos que surjan durante la pesquisa. El detenido será llevado a audiencia imputativa en los próximos días. El caso quedó caratulado como femicidio.

Informe de Fernando Carrafiello.