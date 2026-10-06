Volcó tras chocar contra un auto estacionado y terminó internada en Rosario

Una mujer de 32 años resultó lesionada este lunes por la noche tras protagonizar un accidente de tránsito en 9 de Julio al 2900, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 20.30, cuando circulaba hacia el este a bordo de un Toyota Corolla Cross.

Según informó la Policía, a la altura de 9 de Julio al 2933 el vehículo impactó contra la parte lateral trasera izquierda de un Chevrolet Cruze que estaba estacionado y sin ocupantes. Producto del choque, el Toyota volcó y su conductora resultó herida.

Personal del SIES acudió al lugar y diagnosticó a la mujer con un traumatismo cerrado leve en el miembro inferior izquierdo. Fue trasladada al Hospital Provincial de Rosario para una mejor atención. El propietario del Chevrolet se presentó en el lugar y manifestó que aportaría los datos correspondientes a su compañía de seguros.