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Volcó tras chocar contra un auto estacionado y terminó internada en Rosario

El hecho ocurrió anoche en 9 de Julio al 2900. La conductora, de 32 años, sufrió un traumatismo leve en una pierna y fue derivada al Hospital Provincial.

06/10/2026 | 06:51Redacción Cadena 3 Rosario

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Accidente del Toyota Corolla Cross.

FOTO: Accidente del Toyota Corolla Cross.

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Una mujer de 32 años resultó lesionada este lunes por la noche tras protagonizar un accidente de tránsito en 9 de Julio al 2900, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 20.30, cuando circulaba hacia el este a bordo de un Toyota Corolla Cross.

Según informó la Policía, a la altura de 9 de Julio al 2933 el vehículo impactó contra la parte lateral trasera izquierda de un Chevrolet Cruze que estaba estacionado y sin ocupantes. Producto del choque, el Toyota volcó y su conductora resultó herida.

Personal del SIES acudió al lugar y diagnosticó a la mujer con un traumatismo cerrado leve en el miembro inferior izquierdo. Fue trasladada al Hospital Provincial de Rosario para una mejor atención. El propietario del Chevrolet se presentó en el lugar y manifestó que aportaría los datos correspondientes a su compañía de seguros.

Lectura rápida

1. ¿Quién resultó lesionada en el accidente?

Una mujer de 32 años resultó lesionada.

2. ¿Dónde ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió en 9 de Julio al 2900 en Rosario.

3. ¿Cuándo tuvo lugar el accidente?

El accidente tuvo lugar este lunes por la noche, alrededor de las 20.30.

4. ¿Qué vehículo conducía la mujer?

La mujer conducía un Toyota Corolla Cross.

5. ¿Qué diagnóstico recibió la mujer tras el accidente?

La mujer fue diagnosticada con un traumatismo cerrado leve en el miembro inferior izquierdo.

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