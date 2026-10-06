7 gadgets de escritorio que mejorarán tu jornada laboral

La jornada laboral puede extenderse a lo largo de muchas horas, por lo que es fundamental contar con un espacio de trabajo que no solo sea funcional, sino que también contribuya a la productividad y al bienestar. Para ello, los gadgets de escritorio se convierten en aliados indispensables. Estos dispositivos no solo ayudan a reducir el desorden, sino que también aportan comodidad y eficiencia.

Desde estaciones de carga hasta dispositivos que mantienen tu café caliente, a continuación se presenta una lista de gadgets que pueden transformar tu experiencia laboral, ya sea en casa o en la oficina.

Anker Nano Charging Station — $80

La Anker Nano Charging Station combina enchufes, puertos USB-C y USB-A con cables de carga retráctiles en un solo cargador compacto. La estación cuenta con una pantalla LCD de 1.3 pulgadas que muestra la potencia de salida en tiempo real y la temperatura.

Permite cargar un laptop, teléfono, tablet, auriculares y otros dispositivos al mismo tiempo, eliminando la necesidad de múltiples cargadores en el espacio de trabajo. Los cables retráctiles facilitan la conexión de dispositivos sin generar desorden en el escritorio.

Está disponible con un descuento de $20 para miembros Prime en Amazon hasta el 7 de octubre, como parte de las Prime Big Deal Days.

Logitech Lift Vertical Ergonomic Wireless Mouse — $80

Si se pasa todo el día en el escritorio, un mouse estándar puede resultar incómodo para la muñeca. El Logitech Lift Vertical Mouse está diseñado para promover una postura más natural en el antebrazo. Es adecuado para manos pequeñas a medianas, y también hay una opción para zurdos.

Este mouse vertical tiene seis botones personalizables que ofrecen acceso rápido a atajos y se conecta de forma inalámbrica a través de Bluetooth o con el receptor USB incluido.

Está disponible en Amazon por $59.99.

Odistar Desktop Vacuum Cleaner — $13

La Odistar desktop vacuum es una opción económica para mantener el escritorio limpio y libre de migas, especialmente si a menudo se come en el escritorio. También se puede usar para limpiar el teclado y eliminar el polvo y los residuos entre las teclas.

Es silenciosa y fácil de usar, y debido a su tamaño compacto, se puede mantener en el escritorio o guardar en un cajón hasta que sea necesario. Funciona con dos baterías AA y actualmente cuesta solo $9.99 como parte de las Prime Big Deal Days.

Ember Mug 2 — $150

Si se disfruta del café caliente pero a menudo se encuentra bebiéndolo frío después de distraerse con el trabajo, la Ember Mug 2 puede ayudar a mantener las bebidas a la temperatura perfecta.

Se puede establecer una temperatura exacta mediante la aplicación del teléfono, y la taza la mantiene durante hasta una hora y media con la versión de 10 onzas y hasta 80 minutos con la de 12 onzas. Esto permite disfrutar de una experiencia de café más consistente durante la jornada laboral.

Actualmente, está con un descuento del 33% en Amazon.

Amazon Echo Dot — $50

El Amazon Echo Dot puede ser una gran adición a tu escritorio, ya que permite usar comandos de voz para establecer recordatorios, crear listas de tareas, verificar el calendario, reproducir música, ajustar luces inteligentes o obtener respuestas rápidas a preguntas sin necesidad de alcanzar el teléfono.

Debido a su tamaño, se puede colocar fácilmente en cualquier lugar del escritorio, actuando como un asistente manos libres que ayuda a mantener la organización y la concentración durante la jornada laboral. Actualmente, está a un precio de $39.99 durante las Prime Big Deal Days.

Govee Glide Hexa Light Panels — $189.99

Los Govee Glide Hexa Light Panels son una forma divertida de añadir personalidad a tu escritorio sin ocupar espacio. Los paneles en forma de hexágono se montan en la pared detrás del monitor y pueden mostrar diferentes colores y efectos de iluminación personalizables a través de la aplicación Govee.

Se pueden utilizar para crear un ambiente enfocado durante las horas de trabajo y cambiar a efectos más dinámicos al jugar o tomar un descanso. Los paneles se pueden organizar en diferentes patrones para adaptarse a tu estilo.

Estos están con un 44% de descuento en Amazon para las Prime Big Deal Days, ahora $99.99 hasta el 7 de octubre.

Speks — $35

Si no has explorado el mundo de los juguetes anti-estrés pero a menudo te encuentras jugando con objetos aleatorios o envolturas durante llamadas o reuniones, Speks podrían ser para ti. Son pequeños imanes que puedes manipular o construir para mantener tu mente concentrada y tus manos ocupadas.

En lugar de jugar con lo que tengas a mano, puedes tener algo diseñado específicamente para este propósito, lo que resulta más satisfactorio. Estos pueden ayudarte a mantener la concentración y aliviar el estrés durante la jornada laboral.

Este artículo se publicó originalmente el 5 de julio y se actualizó con productos adicionales y para reflejar nuevos precios y descuentos.