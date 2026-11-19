El 19 de noviembre de 2026, los fanáticos de los videojuegos experimentaron el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), que trajo consigo varias sorpresas para los jugadores argentinos. Desde las primeras horas tras su estreno, los usuarios comenzaron a descubrir referencias a su país en distintos lugares del videojuego. Entre estas, se encontraban personajes que hablaban con acento rioplatense y una parrilla que ofrecía comida argentina.

Los descubrimientos se propagaron rápidamente en redes sociales, donde aparecieron clips de jugadores recorriendo Vice City y encontrándose con expresiones e insultos típicos de Argentina. Además, la banda sonora del juego incluyó canciones de músicos nacionales como CA7RIEL, Paco Amoroso y María Becerra. Estas referencias formaron parte del vasto mundo abierto creado por Rockstar Games, que representa una versión ficticia de Miami y el estado de Florida, Estados Unidos.

Uno de los hallazgos que generó mayor impacto fue la aparición de personajes secundarios que hablaban en castellano con pronunciación y expresiones características del Río de la Plata. En diversos videos compartidos por jugadores, se escucharon frases como “¡Este pibe es un psicópata!”, “¡Andate a la p... que te parió!” y “¡Llamen a la poli, pel...!”. El sitio especializado Cultura Geek registró algunas de estas situaciones durante una partida en PlayStation 5.

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Aparecen más argentinos en el GTA VI jajaja "Che, que te pasa loca de mierda??"?? "Llamen a la poli pelotudos"?? https://t.co/IJnnfzUe22 — Mati Smith???? (@Trumperizar) November 19, 2026

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En una de las escenas, Lucía, una de las protagonistas, se acercó a dos mujeres en una vereda. Tras un enfrentamiento, una de ellas reaccionó con insultos en castellano rioplatense. En otra situación, Jason, el protagonista masculino, intentó robar un vehículo en una estación de servicio. Una mujer dentro del automóvil comenzó a gritar utilizando expresiones familiares para cualquier argentino. Rockstar Games no confirmó oficialmente la nacionalidad de estos personajes, aunque sus diálogos y pronunciación permitieron reconocer una clara influencia rioplatense.

Las referencias argentinas también se extendieron a los comercios de Vice City. Entre los establecimientos descubiertos por los jugadores, se destacó Ignacio’s Kitchen, un restaurante identificado como una parrilla argentina. En las imágenes difundidas en redes sociales, se distinguió un cartel con la inscripción Argentine Grillhouse y una bandera celeste y blanca en la vidriera.

La presencia argentina también se extendió a las estaciones de radio que los jugadores podían escuchar mientras conducían por el mapa. En GTA VI, una de las emisoras es Cocoteo FM, dedicada a la música latina. Entre las canciones que integran su programación se encuentran Dumbai, de CA7RIEL y Paco Amoroso, según confirmó el listado oficial de créditos de Rockstar Games. El dúo también participó en Sexy Magic, una colaboración con PinkPantheress, Fred again y Étienne de Crécy, que forma parte de Grand Theft Auto VI: The Album, el disco oficial del videojuego, compuesto por 34 canciones.

Además, varios usuarios informaron sobre la presencia de María Becerra en la selección musical del juego, con los temas Hace Calor, junto a El Alfa, y Te Cura, que anteriormente formó parte de la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos X. Sin embargo, estas dos canciones no aparecieron identificadas en los créditos oficiales consultados de Rockstar Games.