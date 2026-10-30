Hackeo a Binance: fuertes críticas a los controles internos y la protección de los ahorros
El especialista en ciberseguridad, Enrique Dutra, analizó en Cadena 3 cómo pudieron realizarse retiros millonarios. Planteó dudas sobre los permisos de acceso y explicó las diferencias entre billeteras calientes y frías.
30/10/2026 | 13:01Redacción Cadena 3
FOTO: Vinculan a Corea del Norte con el hackeo a Binance: robaron más de US$6.300 millones.
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El especialista en ciberseguridad Enrique Dutra cuestionó los controles internos de Binance tras el ataque que afectó activos por unos US$6.300 millones. Advirtió que la hipótesis de una computadora de trabajo vulnerada deja interrogantes sobre las barreras de seguridad que debían impedir transferencias de semejante magnitud.
En diálogo con Cadena 3, Dutra aclaró que su evaluación parte de la información preliminar difundida por la plataforma. Su principal duda es cómo el acceso a un equipo del área de desarrollo habría permitido operar sobre los sistemas que procesan las transacciones reales sin otras instancias de validación.
"Estamos hablando de 6.300 millones de dólares, no de 20 bitcoins", señaló. Para el especialista, todavía existen aspectos inciertos sobre la mecánica del ataque y el alcance de la intrusión.
Dutra también puso el foco en la cantidad de activos disponibles en billeteras conectadas a internet. A su entender, el volumen que pudo movilizarse obliga a revisar cómo estaban distribuidos y protegidos los fondos.
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La firma TRM Labs atribuyó el ataque a un grupo respaldado por el régimen norcoreano. La plataforma aún no confirmó quiénes fueron los responsables y aseguró que cubrirá todas las pérdidas con recursos propios.
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Para explicar esa diferencia, distinguió entre billeteras calientes y frías. Las primeras mantienen conexión a internet y facilitan las operaciones habituales. Las segundas permiten custodiar las claves privadas fuera de línea, lo que reduce su exposición a ataques remotos.
El especialista comparó esa protección con una caja de seguridad a la que solo puede acceder quien tiene la llave. Técnicamente, lo que se mantiene desconectado son las claves que permiten autorizar movimientos: las criptomonedas siguen registradas en la blockchain.
Sobre las restricciones a los retiros, Dutra consideró que, además de facilitar la revisión de los sistemas, podían ayudar a contener una salida masiva de fondos por temor de los clientes. Se trata de su interpretación sobre los efectos de la medida.
Aunque valoró la comunicación de Binance para reducir la incertidumbre, sostuvo que todavía faltaban explicaciones sobre lo sucedido. También planteó como posibilidad que la empresa solicite cambios de contraseñas al restablecer los servicios, sin presentarlo como una decisión confirmada.
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La investigación preliminar de la plataforma detectó que el ataque podría haber comenzado con el acceso no autorizado a la computadora de un ingeniero de DevOps. Aseguró que cubrirá todas las pérdidas con fondos propios y del fondo SAFU.
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Consultado sobre la protección de los ahorros, mencionó el fondo SAFU, una reserva de emergencia destinada a responder ante determinados incidentes. Binance anunció que cubrirá las pérdidas con ese fondo y recursos propios. Esa promesa no implica que el SAFU, por sí solo, alcance para compensar todo el monto afectado. www.binance.com
Dutra amplió la advertencia al crecimiento del ciberdelito. Explicó que el modelo de ransomware como servicio permite que delincuentes contraten herramientas desarrolladas por otros grupos y compartan las ganancias obtenidas mediante ataques.
Según señaló, ese esquema y el uso de inteligencia artificial amplían las posibilidades de quienes buscan obtener beneficios económicos mediante el delito informático. Por eso, remarcó la necesidad de que las organizaciones revisen sus prácticas de seguridad y de que los usuarios mantengan una actitud de cautela.
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El CEO de BTR Consulting, Gabriel Zurdo, explicó en Cadena 3 Rosario cómo fue la presunta intrusión, advirtió sobre el accionar de grupos de hackers y señaló que otras plataformas de inversión también están expuestas a ataques.
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Entrevista de Rodolfo Barili y Guillermo López.
Lectura rápida
¿Quién cuestionó los controles internos de Binance? El especialista en ciberseguridad Enrique Dutra cuestionó los controles internos de Binance tras un ataque.
¿Cuánto se afectó en el ataque? Se afectaron activos por unos US$6.300 millones.
¿Qué tipo de billeteras mencionó Dutra? Dutra distinguió entre billeteras calientes y frías para explicar la seguridad de los activos.
¿Qué es el fondo SAFU? El fondo SAFU es una reserva de emergencia que Binance anunció para cubrir pérdidas.
¿Qué recomendó Dutra a las organizaciones? Dutra recomendó que las organizaciones revisen sus prácticas de seguridad ante el crecimiento del ciberdelito.