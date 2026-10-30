Brasil pidió explicaciones a la Argentina por la huida de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos

La cancillería brasileña convocó a la encargada de negocios de la Argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para pedir explicaciones sobre la posible participación del Gobierno argentino en la huida del senador Flávio Bolsonaro. La citación fue confirmada este viernes por fuentes oficiales, mientras la Policía Federal investiga las condiciones de su salida hacia Estados Unidos.

El encuentro se realizó el jueves por la tarde en el Palacio Itamaraty y fue breve. La diplomática fue recibida únicamente por el jefe del Departamento de Mercosur, el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, quien solicitó información sobre lo ocurrido en territorio argentino.

Según fuentes de la cancillería brasileña, Cortés se comprometió a aportar datos en términos generales. Itamaraty evitó difundir detalles de la conversación y presentó la convocatoria como un “procedimiento diplomático de rigor”. Para los funcionarios consultados, el principal mensaje político estuvo en la decisión de citar a la representante argentina.

La investigación busca determinar si hubo colaboración de gobiernos o agentes extranjeros. Bolsonaro, derrotado por Lula da Silva en el balotaje del domingo, tenía prohibido salir de Brasil por orden del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien también le había exigido entregar sus pasaportes.

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De acuerdo con los registros de Migraciones, el senador ingresó a la Argentina el martes a las 22.50 por el puente Tancredo Neves. A las 0.21 del miércoles despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado con destino a Estados Unidos y escala en Guayaquil.

Durante esas horas, el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en Misiones. En la madrugada del miércoles, un control policial lo identificó en un convoy de la Entidad Binacional Yacyretá que provenía de Puerto Iguazú. La eventual intervención de funcionarios argentinos continúa bajo investigación.

Ya en Estados Unidos, Bolsonaro difundió una carta en la que agradeció el apoyo de Javier Milei y Donald Trump para salir de Brasil. Al mandatario argentino le reconoció su “coraje, sentido de justicia y legalidad”, mientras que al presidente estadounidense y a su país les agradeció haberlo recibido.

En una primera versión del mensaje, el senador se presentó como el "verdadero presidente electo" y denunció un fraude. Sin embargo, su propia fuerza, el Partido Liberal, ya había reconocido la victoria de Lula.

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El gobierno brasileño optó por una respuesta diplomática de bajo perfil. En el entorno de Lula consideran que una participación de funcionarios argentinos sería un hecho grave, aunque buscan evitar que el episodio escale y derive en una confrontación pública con Milei.

Entre las alternativas que analiza Brasil figuran el envío de una nota a nivel ministerial, sujeto a los resultados de la investigación, y la posibilidad de que el canciller Mauro Vieira aborde el asunto con su par argentino, Pablo Quirno, durante la reunión de ministros del G20 en Atlanta. Por ahora, no está prevista una intervención directa de Lula.

El episodio se suma al deterioro de la relación bilateral. Desde el 4 de agosto, cuando Brasil redujo el nivel del vínculo tras los reiterados insultos de Milei a autoridades brasileñas, ambas representaciones diplomáticas funcionan con encargados de negocios.

En Brasilia sostienen que actualmente no existen condiciones políticas para que el embajador Julio Bitelli retome sus funciones en Buenos Aires y prevén que su regreso podría demorarse.

La estrategia de cautela también alcanza a Estados Unidos. Trump reconoció el miércoles que autorizó el ingreso de Bolsonaro y su familia, calificó la elección brasileña como "muy extraña" y aclaró que no se involucrará.

Washington todavía no reconoció el resultado electoral y Brasilia evita reclamarlo públicamente. El Palacio del Planalto espera el desenlace de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo martes antes de redefinir sus próximos pasos en la relación bilateral.

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