Trump habló sobre la carta de Flavio Bolsonaro y su llegada a EEUU: "No me voy a involucrar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no se involucrará en la crisis política desatada en Brasil luego de que el senador Flávio Bolsonaro se autoproclamara “verdadero presidente electo” en una carta difundida en redes sociales. El pronunciamiento del mandatario estadounidense llegó después de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro arribara a territorio norteamericano, tras salir de Brasil a través de Argentina.

“No voy a hacer comentarios al respecto. Le dimos autorización para entrar al país. Pero no me voy a involucrar. Fueron unas elecciones muy extrañas”, declaró Trump ante las preguntas de periodistas sobre el documento publicado por el senador brasileño.

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"No me involucraré" Al ser consultado sobre la autodenominación de Flávio Bolsonaro como "presidente electo de Brasil", Donald Trump aseguró: "Fue una elección muy extraña, eso es seguro". https://t.co/ASi4qayayS https://t.co/UXmyxXBwbr — Corta (@somoscorta) October 28, 2026

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El mandatario sostuvo que la familia Bolsonaro había sido tratada injustamente en Brasil, aunque negó haber hablado con Flávio después de las elecciones del domingo, en las que el legislador fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva por más de 4,4 millones de votos.

Las cartas de Flávio Bolsonaro y el cambio de discurso

En su primera publicación, Flávio Bolsonaro se presentó ante los brasileños y la comunidad internacional como el “verdadero presidente electo” del país. En el texto, reiteró sus acusaciones de fraude electoral, sin aportar pruebas, y agradeció a Trump y al “maravilloso pueblo estadounidense” por haberlo recibido.

Sin embargo, minutos después de difundir la carta original, el senador la eliminó y publicó una nueva versión en la que modificó su presentación y pasó a definirse como “líder de Brasil”.

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El cambio de redacción se produjo en medio de la controversia generada por sus declaraciones, que contradicen el resultado oficial de los comicios. Lula se impuso en la segunda vuelta por una diferencia superior a los cuatro millones de votos.

Flávio llegó a Estados Unidos este miércoles, después de salir de Brasil durante la madrugada a través de Argentina. Según la información publicada por el diario brasileño O Globo, su documentación migratoria registra una autorización que habitualmente se concede por razones humanitarias.

Trump autorizó su ingreso, pero evitó respaldarlo

Las declaraciones de Trump marcaron una distancia respecto de la proclamación de Flávio Bolsonaro como supuesto ganador de las elecciones brasileñas. Si bien confirmó que Estados Unidos había autorizado su ingreso, el presidente evitó pronunciarse sobre sus reclamos políticos.

Al mismo tiempo, Trump expresó que considera que la familia Bolsonaro recibió un trato injusto en Brasil. Esa afirmación, sin embargo, no estuvo acompañada por un respaldo explícito a las acusaciones de fraude formuladas por el senador.

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La postura del mandatario estadounidense se conoció en un contexto de tensión política en Brasil, luego de la derrota electoral del candidato del Partido Liberal (PL) y de su decisión de continuar su actividad política desde el extranjero.

Las críticas de legisladores demócratas en Estados Unidos

La llegada de Flávio Bolsonaro también provocó cuestionamientos de legisladores demócratas, que aprovecharon el episodio para criticar las políticas migratorias de la administración Trump.

El congresista Morgan McGarvey, representante de Kentucky, cuestionó la decisión de permitir el ingreso del senador brasileño y escribió en la red social X: “La administración Trump dice que no quiere que los criminales entren en nuestro país. A menos que sean tan corruptos como él”.

Por su parte, el senador Andy Kim, de Nueva Jersey, comparó la situación de Bolsonaro con las restricciones migratorias aplicadas por el Gobierno estadounidense a refugiados e inmigrantes de otros países.

“Trump, en esencia, le está otorgando a Bolsonaro el estatus de protección temporal mientras se lo quita a innumerables haitianos, afganos y otros que han construido sus vidas en Estados Unidos”, sostuvo Kim.

El legislador también calificó la llegada de Flávio como “un ejemplo más de la corrupción de Trump que favorece a quienes se someten a él”.

Las críticas se sumaron al debate abierto en Estados Unidos por la recepción del senador brasileño, mientras Trump buscó desmarcarse de sus declaraciones sobre el resultado electoral y evitó asumir un papel directo en la disputa política de Brasil.