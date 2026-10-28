Venezuela exige al Banco de Inglaterra la devolución de 31 toneladas de oro retenidas desde 2019

FOTO: Hay más de 30 toneladas de oro venezolano en Londres.

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este miércoles al Banco de Inglaterra la inmediata restitución de las reservas de oro que esa entidad británica mantiene en custodia, calificando esta retención como una "apropiación ilegítima" de los recursos del país.

"Ya basta de excusas. Ese oro es de los venezolanos y las venezolanas, no del Banco de Inglaterra. Ya basta del robo de nuestros recursos", enfatizó Rodríguez durante una reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales y Ministros, llevada a cabo en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno.

En este contexto, la mandataria insistió en que no hay "pretextos legales ni políticos" que justifiquen la congelación de los lingotes, los cuales pertenecen al Banco Central de Venezuela (BCV).

Rodríguez instruyó a la Cancillería y a la Procuraduría General a activar "todos los mecanismos de presión diplomática y legal" necesarios para lograr la devolución, al tiempo que convocó a otras instituciones del Estado a unirse a estas gestiones.

Además, mencionó que hay un acuerdo con exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015 para exigir en conjunto la restitución de este patrimonio, en el marco del diálogo político que se lleva a cabo en el país.

"Lo que hemos visto durante estos últimos años, en criollo, se llama una 'vaciladera' (dilación) que lo que busca es apropiarse ilegítimamente de las reservas de Venezuela", manifestó.

El Banco de Inglaterra ha mantenido bajo su custodia aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano desde 2019, cuando el Reino Unido reconoció al entonces diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde ese momento, la entidad financiera ha rechazado devolver el control de estos recursos a las autoridades de Caracas.

La recuperación de estas reservas es uno de los temas centrales en las negociaciones entre el gobierno y la oposición. En el tercer ciclo de diálogo, que concluyó la semana pasada, se acordó formar una delegación paritaria que gestionará la solicitud ante las autoridades británicas.

Los recursos en cuestión se destinarían a la atención de las víctimas de los sismos del 24 de junio, que causaron 6.509 fallecidos, así como a la recuperación de los servicios públicos, según el pacto firmado por ambas partes.