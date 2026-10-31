Astronautas realizan una caminata espacial para mejorar la energía de la Estación Espacial Internacional

FOTO: Astronautas en la caminata espacial para la instalación de paneles solares

Los astronautas de NASA, Anil Menon y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Joshua Kutryk, llevaron a cabo una caminata espacial de 7 horas y 11 minutos para instalar un nuevo sistema de paneles solares en la Estación Espacial Internacional (EEI). Este esfuerzo representa un paso crucial hacia una actualización significativa en el sistema energético de la estación, que culminará con la instalación de un octavo panel solar el próximo 5 de noviembre.

Durante la caminata, los astronautas instalaron y desplegaron un nuevo International Space Station Roll-Out Solar Array (IROSA) en el canal de energía eléctrica 2A de la estación. Este panel es el séptimo agregado a la EEI, lo que permitirá incrementar la electricidad disponible para operaciones esenciales, incluyendo su eventual desorbitación controlada.

La instalación del panel final completará la actualización solar. Menon y Kutryk también realizaron tareas preliminares para prepararse para la próxima caminata espacial programada. En esta misión, los astronautas instalarán el octavo y último panel solar en el canal de energía 3B. La NASA transmitirá en vivo el evento, comenzando a las 6:45 a.m. EDT, con detalles sobre cómo verlo disponibles a través de la agencia.

Una vez que se complete la instalación del panel final, la expansión de la energía solar de la EEI estará completa. Conjuntamente, los ocho nuevos paneles incrementarán la energía disponible de la estación en hasta un 30%, elevando su capacidad de generación eléctrica de 160 kilovatios a aproximadamente 215 kilovatios.

Un hito para las operaciones de la estación espacial. Esta misión, designada como la caminata espacial número 100 de EE. UU., marcó la cuarta caminata espacial de Menon y la primera de Kutryk. Además, fue la 285ª caminata espacial realizada para apoyar la construcción, mantenimiento y mejora de la EEI.