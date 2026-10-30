FOTO: Córdoba: aumentan la recompensa por información sobre el femicidio de Cecilia Basaldúa

El Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba ha decidido aumentar a 24 millones de pesos la recompensa para quienes proporcionen "datos fidedignos" sobre el femicidio de Cecilia Basaldúa, una joven de 35 años asesinada en 2020 en Capilla del Monte.

A través de un comunicado emitido este viernes, el organismo confirmó el incremento del monto de la recompensa, destinado exclusivamente a quienes entreguen información veraz y con un grado de verosimilitud suficiente que permita esclarecer el crimen, ya que actualmente no hay detenidos, tras la absolución de Lucas Bustos a mediados de 2022.

Recientemente, la Fiscalía de Cruz del Eje ha recibido información sobre la posible vinculación de Renato Iván Tabella, quien está acusado de los femicidios de Daniela Villalba y Tatiana Fernández, con el asesinato de Basaldúa.

Daniela Pavón, abogada de la querella en el caso de Basaldúa, confirmó la información en diálogo con Noticias Argentinas y explicó que la derivación de la posible vinculación surgió de un periodista.

La abogada indicó que el dato que ha generado preocupación es que Tabella habría trabajado en el lugar donde se alojaba Basaldúa durante su viaje como mochilera, que comenzó en marzo de 2020, en plena pandemia por coronavirus.

"Solicitamos la verificación de los datos y se lo enviamos a la fiscalía para que considere la información y evalúe la posible relación", aclaró.

Aunque este dato podría cambiar el rumbo de la investigación por el crimen de la joven, Pavón aseguró que "hasta el momento no hay nada concreto", por lo que esperan una respuesta de la Justicia.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAUSA

La última información en la causa por el crimen de Basaldúa fue obtenida en mayo del año pasado, cuando el Fiscal de Instrucción de Cruz del Eje, Nelson Lingua, ordenó la extracción de material genético del único sospechoso, Mario Mainardi.

Desde el inicio, la querella ha señalado a Mainardi, ya que era el propietario de la propiedad donde la víctima se hospedó en Capilla del Monte.

ACUSACIÓN CONTRA TABELLA

Actualmente, Renato Tabella se encuentra detenido, acusado de ser el autor de los femicidios de Villalba en Córdoba y de Fernández en Capital Federal, ocurridos con pocos días de diferencia.

El acusado se abstuvo de responder preguntas del fiscal Matías Di Lello por el crimen de Tatiana, y ahora se evalúa su posible traslado a Córdoba para ser indagado por el caso de Daniela.