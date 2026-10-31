Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 97%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17° y la máxima alcance los 31°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad alta podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real, pero el cielo despejado permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 24°, con lluvias intensas. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 29°, con lluvias moderadas. El martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 25°, también con lluvias moderadas. Para el miércoles 4 de noviembre, el clima mejorará con una mínima de 12° y una máxima de 26°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se pronostica una mínima de 16° y una máxima de 28°, con nubes cubriendo el cielo.