Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra con un clear sky, la temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad es del 59%, la visibilidad alcanza los 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 30°. Las condiciones meteorológicas serán favorables, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La brisa del viento será leve, lo que contribuirá a un día agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en el clima. El domingo 1 de noviembre se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 28°, con lluvias ligeras. Para el martes 3 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 30°, también con lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre, la mínima descenderá a 16° y la máxima será de 25°, con cielos parcialmente nublados. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 26°, con cielos mayormente nublados.