En vivo

Noche y Día

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

Estadio 3

Sarmiento vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 17° y 30°. El cielo se mantendrá despejado y se espera una leve brisa del noroeste.

31/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 31 de octubre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 31 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra con un clear sky, la temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad es del 59%, la visibilidad alcanza los 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 30°. Las condiciones meteorológicas serán favorables, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La brisa del viento será leve, lo que contribuirá a un día agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en el clima. El domingo 1 de noviembre se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 28°, con lluvias ligeras. Para el martes 3 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 30°, también con lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre, la mínima descenderá a 16° y la máxima será de 25°, con cielos parcialmente nublados. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 26°, con cielos mayormente nublados.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf