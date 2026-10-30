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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

El sorteo número 13072 de la Quiniela Turista se realizó el viernes 30 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7639, con la interpretación tradicional de "A primera (Lluvia)". Conocé todos los resultados.

30/10/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13072 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7639, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7639
2° 9315
3° 8434
4° 9605
5° 0534
6° 8518
7° 1213
8° 1286
9° 4084
10° 1325
11° 4438
12° 6878
13° 6682
14° 2537
15° 8726
16° 9420
17° 9297
18° 5458
19° 5474
20° 0747

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13072 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 30 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7639.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Lluvia)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.

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