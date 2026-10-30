Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

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El número de sorteo 13072 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7639, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7639

2° 9315

3° 8434

4° 9605

5° 0534

6° 8518

7° 1213

8° 1286

9° 4084

10° 1325

11° 4438

12° 6878

13° 6682

14° 2537

15° 8726

16° 9420

17° 9297

18° 5458

19° 5474

20° 0747