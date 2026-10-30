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Ricardo Montaner lanza "La familia", un homenaje a sus raíces con gaita zuliana

El artista dio lugar al nuevo single y se alejó, momentáneamente, de las baladas románticas.

30/10/2026 | 14:42Redacción Cadena 3

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Ricardo Montaner presenta \

FOTO: Ricardo Montaner presenta \"La familia\", un reencuentro con la gaita zuliana.

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Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- El cantante Ricardo Montaner lanzó "La familia", su nueva canción, en la que se aleja temporalmente de las baladas románticas para reencontrarse con la gaita zuliana, un género musical tradicional de Venezuela que está ligado a sus orígenes y recuerdos de infancia en Maracaibo.

Este lanzamiento es un homenaje a la ciudad venezolana donde el artista creció y comenzó a forjar su relación con la música, a pesar de haber nacido en Argentina. A través de este estilo folclórico, Montaner revive los sonidos y tradiciones de una etapa que ha marcado su identidad tanto personal como artística.

La gaita zuliana es una de las expresiones musicales más representativas de Maracaibo, frecuentemente asociada a celebraciones populares, reuniones familiares y un fuerte sentido de pertenencia. En este sentido, el nuevo tema también destaca la importancia de la familia, un aspecto fundamental en la vida del cantautor.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Montaner ha construido una carrera que ha cruzado fronteras y generaciones, especialmente gracias a sus baladas románticas. En esta ocasión, el artista busca acercarse a otra tradición musical y conectar su presente artístico con sus primeros años en Venezuela.

"La familia" ya está disponible en las plataformas digitales y viene acompañado de un videoclip que complementa el lanzamiento.

Lectura rápida

¿Qué presenta Ricardo Montaner?
Presenta su nueva canción "La familia", que se aleja de las baladas románticas.

¿Qué género musical explora?
Explora la gaita zuliana, un género tradicional de Venezuela.

¿Dónde creció Montaner?
Creció en Maracaibo, una ciudad venezolana muy vinculada a su música.

¿Qué destaca la canción?
Destaca la importancia de la familia y las tradiciones musicales.

¿Dónde se puede escuchar el tema?
Ya está disponible en las plataformas digitales junto a un videoclip.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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