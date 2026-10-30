En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Bausili anticipó reformas para facilitar el crédito y dijo que la economía se está recuperando

El titular del Banco Central explicó a Cadena 3 qué herramientas prepara la entidad para mejorar las condiciones de los préstamos. También expresó confianza en la capacidad de afrontar una eventual volatilidad cambiaria.

30/10/2026 | 15:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili. (Foto: NA)

FOTO: El presidente del Banco Central, Santiago Bausili. (Foto: NA)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Bausili anticipó reformas para facilitar el crédito y dijo que la economía se está recuperando

    Viva la Radio

    Episodios

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, aseguró que no encuentra en los fundamentos de la economía elementos que anticipen un shock cambiario como los registrados en el pasado. Además, sostuvo que la entidad trabaja en reformas para ampliar el acceso al crédito e impulsar el consumo y la inversión.

En diálogo con Cadena 3, al finalizar su exposición en la Bolsa de Comercio, el funcionario ratificó su confianza en la capacidad del Banco Central para afrontar eventuales episodios de volatilidad durante el próximo año electoral. "No hay elementos en los fundamentos", afirmó.

Bausili mencionó lo observado durante la semana con las elecciones de Brasil y sostuvo que el mercado está respaldado por "fundamentos mucho más sólidos". En ese marco, señaló: "No están los elementos para que haya un shock como los que hemos vivido en el pasado".

Consultado sobre las herramientas para incentivar el consumo, explicó que el Banco Central concentra su trabajo en mejorar las condiciones de financiamiento. "Estamos enfocados en mejorar las condiciones para el crédito, mirando el crédito como el fundamento para que haya más consumo y más inversión", dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante la consulta por las dificultades para acceder a un préstamo, detalló algunas de las reformas en las que trabaja la entidad. Mencionó un código de descuento para las personas, la digitalización de los cupones de tarjetas de crédito para los comercios y una central de registro de bienes prendados.

Sobre esta última iniciativa, indicó que, según entendía, el Poder Ejecutivo enviaba ese día al Congreso un proyecto de ley que incluía esa herramienta y otros cambios destinados a mejorar las condiciones del crédito.

El titular del BCRA explicó que el objetivo de esas medidas es mejorar la calidad del financiamiento y reducir el riesgo dentro del sistema financiero. Según planteó, un menor riesgo permitiría bajar las tasas de interés y facilitar el acceso a los préstamos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Bausili también afirmó que observa señales de recuperación de la actividad. "Nosotros vemos un crecimiento ya en septiembre. Estamos viendo mejores números para el cuarto trimestre", sostuvo.

En la misma línea, agregó: "Estamos viendo que la economía empieza a recuperarse. El crédito empieza a recuperarse".

Respecto de los incumplimientos en el pago de los préstamos, señaló que los datos de septiembre difundidos el día anterior confirmaban una disminución de la mora. "Nosotros anticipamos que la mora va a seguir yendo para abajo", expresó, y proyectó que esa tendencia continuaría durante octubre, noviembre y diciembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué afirmó Santiago Bausili sobre el shock cambiario? Aseguró que no hay elementos en los fundamentos de la economía que anticipen un shock cambiario como los registrados en el pasado.

¿Quién es Santiago Bausili? Es el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

¿Dónde se realizó la exposición de Bausili? En la Bolsa de Comercio.

¿Cómo planea el BCRA mejorar el acceso al crédito? A través de reformas como un código de descuento y la digitalización de cupones de tarjetas de crédito.

¿Por qué espera una disminución de la mora? Porque los datos de septiembre mostraron una disminución y se anticipa que esta tendencia continuará en los próximos meses.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf