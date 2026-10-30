Bausili anticipó reformas para facilitar el crédito y dijo que la economía se está recuperando

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, aseguró que no encuentra en los fundamentos de la economía elementos que anticipen un shock cambiario como los registrados en el pasado. Además, sostuvo que la entidad trabaja en reformas para ampliar el acceso al crédito e impulsar el consumo y la inversión.

En diálogo con Cadena 3, al finalizar su exposición en la Bolsa de Comercio, el funcionario ratificó su confianza en la capacidad del Banco Central para afrontar eventuales episodios de volatilidad durante el próximo año electoral. "No hay elementos en los fundamentos", afirmó.

Bausili mencionó lo observado durante la semana con las elecciones de Brasil y sostuvo que el mercado está respaldado por "fundamentos mucho más sólidos". En ese marco, señaló: "No están los elementos para que haya un shock como los que hemos vivido en el pasado".

Consultado sobre las herramientas para incentivar el consumo, explicó que el Banco Central concentra su trabajo en mejorar las condiciones de financiamiento. "Estamos enfocados en mejorar las condiciones para el crédito, mirando el crédito como el fundamento para que haya más consumo y más inversión", dijo.

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Ante la consulta por las dificultades para acceder a un préstamo, detalló algunas de las reformas en las que trabaja la entidad. Mencionó un código de descuento para las personas, la digitalización de los cupones de tarjetas de crédito para los comercios y una central de registro de bienes prendados.

Sobre esta última iniciativa, indicó que, según entendía, el Poder Ejecutivo enviaba ese día al Congreso un proyecto de ley que incluía esa herramienta y otros cambios destinados a mejorar las condiciones del crédito.

El titular del BCRA explicó que el objetivo de esas medidas es mejorar la calidad del financiamiento y reducir el riesgo dentro del sistema financiero. Según planteó, un menor riesgo permitiría bajar las tasas de interés y facilitar el acceso a los préstamos.

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Bausili también afirmó que observa señales de recuperación de la actividad. "Nosotros vemos un crecimiento ya en septiembre. Estamos viendo mejores números para el cuarto trimestre", sostuvo.

En la misma línea, agregó: "Estamos viendo que la economía empieza a recuperarse. El crédito empieza a recuperarse".

Respecto de los incumplimientos en el pago de los préstamos, señaló que los datos de septiembre difundidos el día anterior confirmaban una disminución de la mora. "Nosotros anticipamos que la mora va a seguir yendo para abajo", expresó, y proyectó que esa tendencia continuaría durante octubre, noviembre y diciembre.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.