Femicidios en Argentina: una mujer pierde la vida cada 30 horas en un octubre alarmante

En Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas como resultado de un femicidio, alcanzando un total de 239 casos desde el inicio del año hasta el cierre de octubre, de los cuales 177 fueron clasificados como femicidios directos. Este mes se reportaron 36 muertes, lo que marca un octubre trágico, considerado el "peor desde 2022", según el informe del observatorio Mumalá.

En el transcurso de este año, 179 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos a causa de estos crímenes. Además, se han documentado 728 intentos de asesinato por razones de género. A lo largo de la última década, se han acumulado 3.231 casos de femicidios en el país.

El Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias, Derechos" también ha señalado un incremento en la vulnerabilidad económica que afecta especialmente a mujeres y disidencias sexogenéricas, manifestándose en la pérdida del poder adquisitivo y en situaciones de estrés y agotamiento. Estos factores contribuyen a un contexto alarmante en el que la violencia de género se intensifica.

En lo que respecta a los métodos utilizados en los femicidios, se ha observado que el 28% de las víctimas fueron asesinadas con arma blanca, otro 28% con arma de fuego, y el 11% con golpes. Otras formas de asesinato incluyen asfixia y métodos diversos, aunque el 7% de los casos no han sido identificados.

Un 59% de las víctimas fueron asesinadas en sus propios hogares. Entre los casos registrados, 62 fueron clasificados como indirectos y se incluyeron 23 niñas y adolescentes menores de 18 años, de las cuales al menos 3 estaban embarazadas y el 41% eran madres. También se registraron ocho casos de trans/travesticidios, 10 suicidios feminicidas, y 20 muertes en contextos de narcotráfico y crimen organizado.

El 12% de las víctimas había denunciado a sus agresores, y un porcentaje similar contaba con un botón antipánico. Además, el 75% tenía órdenes de restricción vigentes. En cuanto a los femicidas, el 29% convivía con la víctima, mientras que el 31% se dio a la fuga y el 16% permanece prófugo. Un 14% se suicidó tras el crimen, y el 12% tenía antecedentes penales.

La publicación del observatorio menciona casos específicos, como el de Nanci Godoy, una maestra rural de Corrientes que fue asesinada tras haber denunciado las condiciones educativas de su comunidad. También se mencionan a Débora, Bárbara, Tatiana y Daniela, quienes ejercían el trabajo sexual y fueron víctimas de femicidio. En su declaración, se hace un llamado a la protección y derechos de estas mujeres, en vez de perpetuar el estigma asociado a su situación.

Otro caso destacado es el de Natalia Giménez, quien fue asesinada en Rosario, en un crimen vinculado con prestamistas que la amenazaban por el cobro de una deuda con intereses usurarios.