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Representante de Cardozo: "La pelota está más del lado de Belgrano que nuestra"

Rodrigo Lubetking dijo que es optimista para acordar las nuevas condiciones con el Pirata, aunque informó que hay algunos interesados en Brasil.

30/10/2026 | 18:23Redacción Cadena 3

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¿Thiago Cardozo seguirá en Belgrano? La respuesta no la dio su representante Rodrigo Lubetkin, quien sugirió que la decisión la tiene el club de Alberdi.

En diálogo con “La Popu” destacó que el Celeste compró el 65% del pase que le pertenecía a Unión de Santa Fe mientras que el otro 35% restante corresponde al arquero quien tiene contrato hasta diciembre de este año.

“Tiene contrato hasta fin de año con Belgrano y está en un momento precioso, que lo llevó a ser convocado a la selección” de Uruguay.

Respecto a cómo se encuentra en este momento la situación, el empresario dijo “me gustaría que la negociación esté en otro cauce. La prioridad la tiene Belgrano, pero debe ofrecerle un contrato acorde, considerando que existen otras posibilidades”.

No obstante, consideró que esas otras chances “las enfriamos para saber qué pasará con Belgrano”.

Respecto a los clubes que podrían tentar al arquero, confirmó que en Brasil hay interesados. No descartó a Flamengo, cuyo arquero titular Agustín Rossi, termina contrato en diciembre venidero y no seguiría allí. “Además, hay otro club grande que está peleando el descenso”, confirmó.

Los últimos cuatro de la tabla del Brasileirao tiene a Inter de Porto Alegre, Corinthians, Remo y Chapecoense.

A su turno, aseguró que la entrevista concedida en un medio de Buenos Aires, que levantó polvareda en Córdoba al explicar que le gustaría jugar en un equipo grande, Lubetkin dijo “Fueron mal interpretadas. Quiso explicar que está feliz en Belgrano. Se mal interpretó porque cuando habla de equipo grande, se refiere a Boca y a River.”

Sobre si hay plazos para definir la situación, explicó “Soy naturalmente optimista pero esto es muy dinámico y la pelota está más del lado de Belgrano que nuestro”.

Entrevista de La Cadena del Gol

Lectura rápida

¿Quién es Thiago Cardozo? Es un arquero que actualmente juega en Belgrano y ha sido convocado a la selección de Uruguay.

¿Qué porcentaje del pase compró Belgrano? Compró el 65% del pase que pertenecía a Unión de Santa Fe.

¿Quién es el representante de Thiago Cardozo? Su representante es Rodrigo Lubetkin.

¿Qué clubes de Brasil están interesados en Cardozo? Se mencionó a Flamengo y otro club grande que está peleando el descenso.

¿Cuál es la situación contractual de Cardozo? Tiene contrato con Belgrano hasta diciembre de este año.

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