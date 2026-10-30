UEPC exigió la reapertura "inmediata" de la paritaria y advirtieron por futuras medidas de fuerza

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) resolvió exigir al Gobierno provincial la reapertura inmediata de la paritaria docente para discutir una nueva propuesta salarial que contemple mejoras para trabajadores activos y jubilados, además de garantías laborales y previsionales.

La decisión se tomó este viernes durante la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales, que aprobó el reclamo por amplia mayoría. Según confirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Cristalli, 23 de las 26 delegaciones llevaron la propuesta de reapertura y el 84% de los delegados acreditados votó a favor de esa moción.

“Vamos a llevar al secretario general de la Gobernación la solicitud de la reapertura inmediata”, afirmó Cristalli.

La resolución incluye un amplio pliego de demandas salariales y laborales, tanto para docentes en actividad como para jubilados. Además, establece un cronograma de acciones gremiales para visibilizar el reclamo y avanzar hacia un eventual plan de lucha si no hay respuestas oficiales.

Qué reclama UEPC para reabrir la paritaria

Entre los principales puntos del planteo salarial, el sindicato exige aumentos por encima de la inflación, garantizados y con actualizaciones en el tiempo, con especial atención a los cargos que considera postergados.

También solicita sumas de dinero que permitan recuperar el poder adquisitivo y se mantengan en el tiempo.

Uno de los planteos específicos es tomar como referencia el cargo de maestro de 28 horas de las Escuelas Precursoras, fijado en $1.651.915, para equiparar salarialmente otras configuraciones de cargos docentes de 20 y 22 horas, incluidas determinadas jornadas extendidas.

El gremio también reclama:

-Incorporar definitivamente al salario el concepto de “Compensación Pérdida FONID Córdoba”.

-Dar continuidad al B.E.C.

-Sostener y actualizar el concepto de Jerarquización Directiva.

-Actualizar los gastos por traslado y movilidad de supervisores, con ajustes vinculados al IPC.

-Reducir los porcentajes de aportes jubilatorios de los trabajadores activos.

Para los jubilados, UEPC exige la incorporación definitiva del concepto FONID, un aumento de las jubilaciones mediante la suma de dinero correspondiente al FONID Jubilados y la eliminación del diferimiento y del artículo 58.

Garantías laborales y cambios en el régimen docente

La resolución aprobada por la Asamblea también incluye un conjunto de reclamos vinculados con la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo.

Entre ellos, el sindicato pide establecer por decreto la titularización de los docentes que reúnan las condiciones legales y reglamentarias vigentes, además de implementar un nuevo decreto que determine los concursos en todos los niveles y modalidades.

Otro de los puntos centrales es garantizar el denominado “costo laboral cero” mediante la refuncionalización de los agentes ante la baja de matrícula, pero manteniendo las plantas funcionales de las instituciones educativas.

También reclama eliminar el artículo 3 del ítem Profesionalidad Docente, vinculado con el presentismo, y suprimir el FOSAET.

El pliego incorpora, además, el cumplimiento efectivo del derecho a la lactancia materna durante los seis meses posteriores a la licencia por maternidad, la ampliación de las licencias por parto múltiple y la titularización y carrera para secretarios de inspecciones y áreas centrales.

En relación con los docentes rurales, UEPC propone modificar el sistema de rendición de gastos por movilidad para que se convierta en un aporte directo.

La Asamblea también exigió que el acuerdo paritario garantice la plena vigencia de la Ley 5.326 y que se mantengan los anclajes de la Ley de Contrato de Trabajo en el ámbito educativo provincial.

El plan de acciones: movilización y una nueva asamblea

Tras la votación, Cristalli confirmó que el gremio comenzará a realizar medidas para visibilizar el pedido de reapertura salarial.

El lunes 2 de noviembre habrá una movilización en la ciudad de Córdoba con participación de los cuerpos orgánicos y docentes a contraturno.

El jueves 5 se realizarán acciones en las distintas delegaciones departamentales, también con cuerpos orgánicos y docentes a contraturno.

“De no tener ninguna respuesta a la solicitud de la convocatoria a la reapertura, el próximo jueves 12 vamos a tener una asamblea de delegados departamentales donde vamos a votar ya un plan de acción para forzar la reapertura”, explicó el titular de UEPC.

De esta manera, el gremio buscará que el Gobierno de Córdoba convoque a una nueva instancia de negociación antes de avanzar con medidas de mayor alcance.

La Asamblea sesionó en homenaje a Nancy Godoy

La reunión de este viernes también tuvo un momento de homenaje a la maestra correntina Nancy Godoy, asesinada en esa provincia. En ese marco, los delegados resolvieron solicitar al Ministerio de Educación de Córdoba la implementación de jornadas institucionales de reflexión destinadas a todos los integrantes de la comunidad educativa.

El objetivo es continuar reclamando herramientas de prevención de todas las formas de violencia y políticas de cuidado en las escuelas.

Además, la Asamblea recordó a las docentes recientemente fallecidas Dolly Melapioni, del departamento San Alberto, y Rebeca Lemos, del departamento San Justo.