Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 1 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 17°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el este-noreste, con una presión atmosférica de 1009 hPa.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 31°. Las condiciones climáticas serán favorables, con un cielo despejado durante gran parte del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica más cálida. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con algunas lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 32°, con pronóstico de lluvias. El martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 34°, también con lluvias. El miércoles 4 de noviembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 27°, continuando con la tendencia de lluvias. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. A partir del viernes 6 de noviembre, las temperaturas volverán a ascender, alcanzando una mínima de 13° y una máxima de 32°.