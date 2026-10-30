Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología tras un mes en el cargo y denunció malos tratos

El subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, César Oscar Lencina, renunció este viernes, poco más de un mes después de haber asumido el cargo, y expuso fuertes diferencias con la conducción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El comodoro de la Fuerza Aérea Argentina formalizó su salida mediante una carta dirigida a su superiora, Adriana Baravalle, en la que denunció presuntas situaciones de destrato, dificultades de comunicación y falta de respaldo institucional para desarrollar sus funciones.

Según informó Infobae, Lencina sostuvo que enfrentó obstáculos persistentes para cumplir con las responsabilidades de su puesto y cuestionó las condiciones de trabajo dentro de la dependencia.

Las acusaciones corresponden a la versión expresada por el exfuncionario en su carta de renuncia y no constituyen hechos acreditados mediante una investigación independiente.

Los motivos de la renuncia y los cuestionamientos a Baravalle

En la presentación formal, Lencina describió una serie de dificultades internas que, según manifestó, le impidieron ejercer adecuadamente sus responsabilidades como subsecretario.

Entre los principales motivos mencionó problemas de comunicación con la conducción del área, ausencia de respaldo institucional y presuntas situaciones de destrato hacia integrantes del personal.

El ahora exfuncionario señaló que esas conductas no coincidían con su concepción del liderazgo ni con los criterios de conducción de equipos que había incorporado durante su trayectoria profesional en la Fuerza Aérea.

En ese contexto, explicó que su decisión buscaba evitar que las diferencias internas perjudicaran el funcionamiento de la dependencia y la continuidad de la gestión.

Lencina manifestó su intención de “dar un paso al costado para permitir una nueva dinámica de trabajo” que contribuyera al cumplimiento de los objetivos del organismo.

Quién es César Oscar Lencina, el funcionario que dejó el Gobierno

Lencina había sido designado subsecretario de Ciencia y Tecnología a fines de septiembre de 2026, en reemplazo de José Luis Acevedo, quien ocupaba el cargo desde abril de 2025.

Su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 1056/2026, publicado el 22 de septiembre. De esta manera, permaneció poco más de un mes en funciones.

Antes de incorporarse a la administración nacional, desarrolló su carrera en la Fuerza Aérea Argentina, donde alcanzó el grado de comodoro y desempeñó tareas vinculadas con investigación y desarrollo.

Es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales por el Instituto Universitario Aeronáutico y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.

Entre sus antecedentes profesionales figuran la conducción de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio, además de responsabilidades en áreas de investigación y desarrollo de la institución militar.

Por su condición de oficial en actividad, el decreto de designación contemplaba la adecuación de su situación administrativa conforme a la legislación vigente para el personal militar.

Un área estratégica del Gobierno nacional

La renuncia expone diferencias en una dependencia de la administración nacional que tiene bajo su órbita organismos centrales del sistema científico y tecnológico argentino, entre ellos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

La salida de Lencina, acompañada por cuestionamientos directos a la conducción de Adriana Baravalle, abre un nuevo interrogante sobre el funcionamiento interno de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.