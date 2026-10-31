Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 31 de octubre
Este sábado 31 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 14° y 25°. Se prevé un día mayormente soleado, ideal para disfrutar al aire libre.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 31 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en CABA presenta un clear sky, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es la misma, mientras que la humedad se encuentra en un 89%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1012 hPa.
El clima hoy sábado 31 de octubre
La temperatura mínima para hoy será de 14°, mientras que la máxima alcanzará los 25°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo despejado y sin previsión de lluvias. La humedad alta podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. El viento se mantendrá leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 20°, con pronóstico de moderate rain. El lunes 2 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 21°, con few clouds. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 20°, con otra jornada de moderate rain. El miércoles 4 de noviembre, se prevé un cielo despejado, con mínima de 12° y máxima de 22°. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, la mínima será de 14° y la máxima de 24°, con overcast clouds.