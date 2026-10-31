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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 14° y 25°. Se prevé un día mayormente soleado, ideal para disfrutar al aire libre.

31/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 31 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta un clear sky, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es la misma, mientras que la humedad se encuentra en un 89%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

La temperatura mínima para hoy será de 14°, mientras que la máxima alcanzará los 25°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo despejado y sin previsión de lluvias. La humedad alta podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. El viento se mantendrá leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 20°, con pronóstico de moderate rain. El lunes 2 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 21°, con few clouds. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 20°, con otra jornada de moderate rain. El miércoles 4 de noviembre, se prevé un cielo despejado, con mínima de 12° y máxima de 22°. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, la mínima será de 14° y la máxima de 24°, con overcast clouds.

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