El Gobierno le respondió a Macri y dijo que la interna en el PRO traba un acuerdo electoral
El oficialismo busca el respaldo del expresidente a la reelección de Javier Milei. Las conversaciones incluyen las intendencias bonaerenses, una fórmula porteña conjunta y el futuro de las PASO de 2027.
30/10/2026 | 15:50Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei y Mauricio Macri (NA)
El Gobierno nacional respondió a las críticas de Mauricio Macri por la falta de avances en las negociaciones electorales y atribuyó las demoras a las diferencias internas del PRO. En la Casa Rosada sostienen que el partido debe acordar una posición común antes de cerrar una alianza con La Libertad Avanza para 2027.
"No se va a hacer nada si no tenés con quién negociar", expresan en el Ejecutivo. La evaluación oficial apunta a las diferencias entre el expresidente y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, como uno de los obstáculos para definir una estrategia compartida.
La respuesta llegó después de que Mauricio Macri asegurara que "no se avanzó nada" en las conversaciones con el oficialismo. Lo hizo durante una actividad de la Fundación Hacemos, organizada por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo. Fernando de Andreis, uno de los representantes del PRO en la negociación nacional, respaldó ese diagnóstico.
En la conducción libertaria rechazan que la falta de resultados sea responsabilidad exclusiva del Gobierno y consideran que el macrismo busca trasladarle el costo de la demora. También comparan el escenario con el de la UCR, donde advierten que la ausencia de una postura partidaria unificada dificulta los acuerdos nacionales.
El objetivo de la Casa Rosada es alcanzar un entendimiento con Mauricio Macri que incluya su respaldo a la reelección de Javier Milei. Las conversaciones también abarcan candidaturas y espacios de poder en los principales distritos.
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En la provincia de Buenos Aires, el Ejecutivo mantiene su disposición a respetar las intendencias que gobierna el PRO. Esa condición forma parte de las alternativas para evitar la dispersión de las fuerzas que apoyan al Presidente y fortalecer una candidatura para disputar la gobernación bonaerense.
La Ciudad de Buenos Aires representa otro punto central del diálogo. En sectores del Gobierno consideran posible un acuerdo con Jorge Macri, aunque sostienen que debe estar articulado con una definición nacional del expresidente para evitar que los pactos distritales entren en conflicto con la estrategia de 2027.
Entre las opciones continúa vigente la posibilidad de que Pilar Ramírez acompañe a Jorge Macri como candidata a vicejefa de Gobierno. La legisladora responde políticamente a Karina Milei y su incorporación daría representación libertaria a una eventual administración compartida. Por ahora, esa alternativa no tiene una definición.
Tampoco está resuelta la fecha de las elecciones porteñas. En el entorno de Jorge Macri aclaran que actualmente no trabajan en un desdoblamiento respecto de los comicios nacionales, aunque todavía no existe una decisión formal sobre el calendario. La posibilidad de votar en simultáneo sigue abierta.
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Desde la administración de la Ciudad reconocen que no hay un acuerdo formal con La Libertad Avanza, ni en el distrito ni a nivel nacional. Además, distinguen las conversaciones que encabezan Mauricio Macri, Fernando de Andreis y Cristian Ritondo de las decisiones específicas del Gobierno porteño.
El armado libertario de la Ciudad tampoco recibió instrucciones definitivas sobre candidaturas o alianzas. Las definiciones siguen concentradas en la mesa política nacional, bajo la conducción de Karina Milei.
La secretaria general de la Presidencia busca fortalecer la posición negociadora de La Libertad Avanza antes de comprometer espacios. En el oficialismo admiten que un cierre inmediato podría exigir mayores concesiones, aunque también advierten que una demora excesiva complicaría los acuerdos y el calendario electoral. Sin plazos definidos, consideran que las conversaciones podrían acelerarse en los próximos meses.
La mesa nacional reúne a Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem por el oficialismo, y a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis por el PRO. Los contactos permitieron coordinar posiciones parlamentarias, pero todavía no establecieron cómo competirán ambas fuerzas en las elecciones presidenciales y provinciales del próximo año.
La negociación también está atravesada por la intención del Gobierno de suspender las PASO nacionales de 2027. La Casa Rosada pretende aprobar esa reforma antes de fin de año y necesita mayorías especiales en el Congreso. Un acercamiento con Mauricio Macri podría facilitar el apoyo de sus legisladores, mientras siguen pendientes las diferencias sobre candidaturas, distritos y condiciones políticas.
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Lectura rápida
¿Qué respondió el Gobierno nacional a las críticas de Mauricio Macri? Atribuyó las demoras en las negociaciones electorales a las diferencias internas del PRO.
¿Quiénes son los principales actores mencionados en las negociaciones? Los principales actores son Mauricio Macri, Jorge Macri, Fernando de Andreis, Javier Milei y Karina Milei.
¿Cuándo se espera que se realicen las elecciones? La fecha de las elecciones porteñas no está resuelta, pero la posibilidad de votar en simultáneo sigue abierta.
¿Dónde se están llevando a cabo las negociaciones? Las negociaciones se realizan en la Casa Rosada y también involucran a la Ciudad de Buenos Aires.
¿Por qué es importante un acuerdo entre el Gobierno y Mauricio Macri? Un acuerdo podría facilitar el respaldo a la reelección de Javier Milei y coordinar estrategias electorales para 2027.