Milei recibirá al Papa en el aeropuerto: el Gobierno evalúa la transmisión por cadena nacional

El Poder Ejecutivo nacional confirmó los primeros lineamientos oficiales de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. El presidente Javier Milei será el encargado de recibir al sumo pontífice al pie del avión en el aeropuerto, en el marco de una llegada prevista para el domingo 8 de noviembre.

La confirmación estuvo a cargo del secretario de Culto, Agustín Caulo, quien además reveló que la administración libertaria analiza la posibilidad de emitir fragmentos de la recepción y las actividades iniciales a través de una cadena nacional.

Los detalles del recibimiento oficial y la posible cadena nacional

En declaraciones radiales, el funcionario nacional explicó los alcances logísticos y comunicacionales que evalúa la Casa Rosada para el acontecimiento religioso e institucional.

"La intención del Gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en alguna actividad", precisó Caulo en diálogo con Radio Mitre.

De este modo, el Ejecutivo busca dar una cobertura centralizada a los primeros tramos de la estadía del máximo referente de la Iglesia Católica en el país, un acontecimiento que genera alta expectativa en el arco político y social.

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Pedido institucional desde el Senado

En paralelo a la confirmación oficial del operativo de recepción, la agenda institucional en torno a la visita papal sumó movimientos en el Poder Legislativo. El Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto de declaración impulsado por el bloque justicialista —con firmas multipartidarias— para invitar formalmente al papa León XIV a visitar el Congreso y brindar un mensaje a sus integrantes.

Asimismo, la Cámara alta formalizó un pedido expreso al Poder Ejecutivo para garantizar la participación institucional de la vicepresidenta Victoria Villarruel dentro del encuentro formal que el pontífice mantendrá con autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.