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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Milei recibirá al Papa en el aeropuerto: el Gobierno evalúa la transmisión por cadena nacional

El secretario de Culto, Agustín Caulo, adelantó los detalles del arribo del sumo pontífice previsto para el próximo domingo 8 de noviembre. En paralelo, el Senado solicitó la integración de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades oficiales.

30/10/2026 | 11:08Redacción Cadena 3

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Javier Milei y el papa León XIV.

FOTO: Javier Milei y el papa León XIV.

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El Poder Ejecutivo nacional confirmó los primeros lineamientos oficiales de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. El presidente Javier Milei será el encargado de recibir al sumo pontífice al pie del avión en el aeropuerto, en el marco de una llegada prevista para el domingo 8 de noviembre.

La confirmación estuvo a cargo del secretario de Culto, Agustín Caulo, quien además reveló que la administración libertaria analiza la posibilidad de emitir fragmentos de la recepción y las actividades iniciales a través de una cadena nacional.

Los detalles del recibimiento oficial y la posible cadena nacional

En declaraciones radiales, el funcionario nacional explicó los alcances logísticos y comunicacionales que evalúa la Casa Rosada para el acontecimiento religioso e institucional.

"La intención del Gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en alguna actividad", precisó Caulo en diálogo con Radio Mitre.

De este modo, el Ejecutivo busca dar una cobertura centralizada a los primeros tramos de la estadía del máximo referente de la Iglesia Católica en el país, un acontecimiento que genera alta expectativa en el arco político y social.

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Pedido institucional desde el Senado

En paralelo a la confirmación oficial del operativo de recepción, la agenda institucional en torno a la visita papal sumó movimientos en el Poder Legislativo. El Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto de declaración impulsado por el bloque justicialista —con firmas multipartidarias— para invitar formalmente al papa León XIV a visitar el Congreso y brindar un mensaje a sus integrantes.

Asimismo, la Cámara alta formalizó un pedido expreso al Poder Ejecutivo para garantizar la participación institucional de la vicepresidenta Victoria Villarruel dentro del encuentro formal que el pontífice mantendrá con autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Lectura rápida

¿Qué evento se confirmó? Se confirmó la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina.

¿Quién recibirá al papa? El presidente Javier Milei será el encargado de recibir al papa León XIV.

¿Cuándo llegará el papa? La llegada está prevista para el domingo 8 de noviembre.

¿Qué se evaluará en la recepción? Se evalúa emitir fragmentos de la recepción y actividades iniciales a través de una cadena nacional.

¿Qué pidió el Senado? El Senado de la Nación aprobó invitar formalmente al papa León XIV a visitar el Congreso.

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