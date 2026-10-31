Talleres pondrá línea de cinco en defensa para visitar a Deportivo Riestra
El encuentro se juega este sábado desde las 17 en el Estadio Guillermo Laza. Valentín Fascendini reemplazará a Giovanni Baroni y De Felippe jugará con tres centrales. Transmite Cadena 3.
31/10/2026 | 09:50Redacción Cadena 3
FOTO: Valentín Fascendini será titular en Talleres.
Talleres visita este sábado desde las 17 a Deportivo Riestra, por la penúltima fecha del Clausura de la Liga Profesional.
El encuentro se juega en el Estadio Guillermo Laza y el árbitro será Darío Herrera.
El equipo albiazul se encuentra último en la zona, ya sin chances de clasificar a los playoffs; mientras que el "Malevo" necesita la victoria para mandar al descenso a Aldosivi de Mar del Plata.
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?? | #Convocados por Omar De Felippe para jugar ante Deportivo Riestra por la fecha 15 del Torneo Clausura Mercado Libre 2026.
?? Mañana.
?? 17:00 horas.
??? Estadio Guillermo Laza.
?? ESPN Premium.
???? #NacidosEnTalleres #TorneoMercadoLibre 2026 ?? https://t.co/HBmKJKPCQy— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) October 30, 2026
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El entrenador Omar de Felippe decidió jugar con tres centrales y resignar a un mediocampista. En ese sentido, Fascendini reemplazará a Giovanni Baroni quien no trabajó en la semana con el plantel al estar afectado al seleccionado Sub-17.
La única vez que De Felippe utilizó ese sistema fue en el clásico contra Instituto, en donde decidió que Fascendini con Matías Catalán y Román Riquelme formen parte de la última línea, al igual que ahora.
En definitiva, la "T" alistará a Unsain; Catalán, Fascendini y Riquelme; Schott, Galarza, Fattori y Maidana; Depietri, Alvarez y Rick.
Talleres va con una premisa: ganar, porque si pierde y el lunes Central Córdoba supera a Platense, habrá terminado último en las posiciones del grupo, con una fecha por jugar.
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Lectura rápida
¿Qué equipo visitará a Deportivo Riestra?
Talleres visitará a Deportivo Riestra este sábado.
¿Cuál es la situación actual de Talleres en la liga?
Se encuentra último en la zona, sin chances de clasificar a los playoffs.
¿Qué necesita Deportivo Riestra para evitar el descenso de Aldosivi?
Necesita ganar el partido contra Talleres.
¿Qué cambios hará el entrenador de Talleres?
Omar de Felippe jugará con tres centrales, reemplazando a Giovanni Baroni por Fascendini.
¿Cuál es la premisa de Talleres para el partido?
La premisa es ganar, para no terminar último en el grupo si Central Córdoba supera a Platense.