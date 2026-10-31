FOTO: La Plata: oficial de policía abatió a un ladrón en un intento de robo a mano armada

La Plata, 31 de octubre (NA) -- Una oficial de la Policía Bonaerense mató a un joven delincuente que intentó robarle la moto en la intersección de 606 y 15, en esta ciudad. El ladrón, conocido como Aarón Miqueas Alejandro Calace, de 22 años, había sido liberado en julio tras cumplir condena en la prisión de Magdalena.

Según informaron fuentes policiales, Calace se desplazaba en moto acompañado de una cómplice cuando se acercaron a la oficial para asaltarla. Durante el intento de robo, se produjeron disparos y la mujer logró repeler el ataque, lo que le permitió escapar con su moto y el arma del delincuente.

La investigación está bajo la supervisión del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la UFI N° 3 de La Plata. Desde Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, se han iniciado procedimientos administrativos, aunque no se ha ordenado la detención de la oficial, ya que se consideró que su accionar fue en legítima defensa.

El ladrón abatido tenía antecedentes criminales recientes. El 22 de octubre, la Comisaría Novena había realizado un allanamiento en su domicilio como parte de una investigación por un robo ocurrido dos días antes, donde una mujer fue despojada de sus pertenencias bajo amenazas y el autor huyó en una moto.

Durante el operativo, se encontraron dos revólveres calibre 22, uno de ellos sin numeración, así como tarjetas de débito robadas, ropa vinculada al autor del robo, balanzas de precisión, drogas y una suma considerable de dinero en efectivo. En esa ocasión, además de Calace, fueron detenidas otras dos personas.