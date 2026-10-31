Protestas en Alemania: disturbios y saqueos marcan movilizaciones juveniles en varias ciudades

Buenos Aires, 31 de octubre (NA).- Este sábado, una jornada de protestas organizadas por grupos juveniles contra las políticas del Gobierno alemán resultó en disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en diversas ciudades del país, destacándose la situación en Fráncfort, donde encapuchados atacaron comercios y lanzaron artefactos incendiarios a la policía.

Las manifestaciones, impulsadas por el movimiento juvenil Gen Z regelt! ("¡La Generación Z se encarga!"), se llevaron a cabo en 34 ciudades alemanas, exigiendo una mayor inversión en educación y medidas para afrontar el aumento del costo de vida. Estas movilizaciones son parte de una ola de protestas de jóvenes que ha cobrado fuerza en distintos países europeos en los últimos meses.

En Fráncfort, al menos dos comercios fueron saqueados y varios más resultaron dañados durante los incidentes que se produjeron al finalizar la protesta, según informó Reuters. La policía implementó un amplio operativo en el centro de la ciudad para intentar controlar los disturbios.

"Los disturbios violentos continúan", declaró la policía local a través de la red social X. Las autoridades informaron sobre la rotura de vidrieras, daños a comercios y el lanzamiento de bombas molotov contra los agentes, recomendando a los ciudadanos evitar el centro de la ciudad.

Los incidentes se replicaron en otras localidades del país. En Colonia, donde se registró una de las concentraciones más numerosas de la jornada, la policía utilizó camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes, tras reportar ataques con fuegos artificiales y otros proyectiles. Las fuerzas de seguridad suspendieron temporalmente una de las marchas y advirtieron que no tolerarían actos de violencia contra los equipos de emergencia.

En Fráncfort, otra movilización fue interrumpida debido al uso de material pirotécnico, mientras que en Berlín algunos participantes arrojaron botellas y huevos contra la policía. En Hamburgo, grupos de manifestantes levantaron barricadas y les prendieron fuego. Según medios locales, la policía utilizó gas pimienta en varios operativos para controlar los desórdenes.

Las cifras de asistencia divulgadas durante la tarde mostraron una concurrencia inferior a lo esperado por los organizadores. Mientras el movimiento había anticipado la presencia de unas 182.000 personas, los balances policiales en Fráncfort, Berlín y Múnich contabilizaron hasta 18.000 asistentes, frente a los aproximadamente 36.000 manifestantes reportados por la organización convocante.

Durante las marchas, los participantes mostraron pancartas con consignas como "Es hora de resistir" y "Merz debe irse", en alusión al canciller conservador Friedrich Merz.

El movimiento juvenil reclama mayores inversiones en educación y rechaza el servicio militar obligatorio, así como el aumento del gasto en defensa promovido por el Gobierno. También cuestiona la creación de un nuevo programa de servicio voluntario para fortalecer las Fuerzas Armadas, considerándolo un paso hacia el restablecimiento de la conscripción.

"La situación de los jóvenes es precaria y, aun así, siguen sin ser escuchados", afirmó Veronika Dinter, portavoz de la organización.

Las protestas en Alemania se producen en un contexto de creciente movilización de jóvenes en varios países europeos. En Serbia, el activismo estudiantil ha cobrado relevancia en la reciente vida política, mientras que en Francia se han llevado a cabo manifestaciones masivas contra el aumento del costo de vida, algunas de las cuales también han derivado en disturbios y enfrentamientos con la policía.