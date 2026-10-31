Protestas masivas en Alemania y Francia terminan en violentos enfrentamientos con la policía

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- Este sábado, se llevaron a cabo manifestaciones masivas en Alemania y Francia, que resultaron en violentos choques con las fuerzas de seguridad, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

Los incidentes más graves ocurrieron en Francia, donde numerosos manifestantes encapuchados y vestidos de negro comenzaron a arrancar adoquines y los lanzaron contra la Policía en París.

Se registró el uso de al menos un artefacto incendiario, ante lo cual los agentes respondieron con gases lacrimógenos y cargas con porras.

En la capital francesa, se observaron manifestantes portando banderas nacionales y de sindicatos, quienes exigían aumentos salariales y una reducción de precios.

La Policía de París intentó dispersar a los asistentes utilizando gases lacrimógenos.

En Toulouse, la Policía empleó cañones de agua para controlar una manifestación no autorizada que reunió a miles de personas, mayormente jóvenes.

Asimismo, en Marsella se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios y los manifestantes, tras la concentración de varios cientos de personas en el distrito de Réformés, donde no estaban permitidas las reuniones no autorizadas.

Las redes sociales se llenaron de imágenes que documentan los disturbios en París, mostrando vehículos en llamas, una fuerte presencia policial y manifestantes lanzando cócteles molotov contra las fuerzas del orden.

Alemania también fue escenario de tensiones, con Hamburgo como epicentro de los conflictos, según informes del sitio Actualidad RT.

Los manifestantes en esta ciudad arrojaron fuegos artificiales y vallas de construcción a los agentes. La Policía antidisturbios respondió con "fuerza directa", según declaraciones oficiales. En las cercanías de la estación central de trenes, varios manifestantes arrancaron vallas de plástico y posteriormente les prendieron fuego.

La Policía tuvo que intervenir para dispersar a la multitud y, en algunas ocasiones, se hizo uso de gas pimienta.

Finalmente, las llamas fueron controladas con cañones de agua.

En Colonia, miles de personas se congregaron, pero la Policía decidió cancelar la marcha debido al uso de pirotecnia y la presencia de participantes con máscaras.

Después de la dispersión de la manifestación, se produjeron más enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, que incluyeron el lanzamiento de fuegos artificiales y la utilización de dos cañones de agua por parte de las fuerzas del orden.