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Se incendió un edificio en Francia y murieron tres personas: un detenido

Los primeros resultados de la investigación apuntan a un "posible origen criminal del incendio" y fue aprehendido un hombre de 21 años.

31/10/2026 | 15:57Redacción Cadena 3

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Se incendió un edificio en Francia y murieron tres personas: un detenido.

FOTO: Se incendió un edificio en Francia y murieron tres personas: un detenido.

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Buenos Aires, 31 octubre (NA-Xinhua) — Tres cuerpos sin vida fueron hallados la mañana de este sábado entre los escombros de un edificio en Clermont-Ferrand, una ciudad situada en el centro de Francia, tras un incendio, según informaron medios locales.

Un cuarto residente del inmueble permanecía desaparecido, indicó la cadena pública Franceinfo, citando a los bomberos locales.

La Fiscalía de Clermont-Ferrand comunicó que los primeros resultados de la investigación sugieren un "posible origen criminal del incendio", según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

Detenido un hombre de 21 años

Un hombre de 21 años fue arrestado y se encuentra bajo custodia policial, mientras que la investigación sigue en curso.

El incendio causó la destrucción del techo del edificio y provocó el colapso de la escalera y de varios pisos, añade el informe de Xinhua.

Las labores de búsqueda no comenzaron hasta las 18:30 hora local (17:30 GMT) del viernes, una vez que la situación fue controlada.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Clermont-Ferrand?
Se hallaron tres cuerpos sin vida tras un incendio en un edificio.

¿Quiénes son las víctimas?
Tres personas fueron encontradas muertas y un cuarto residente sigue desaparecido.

¿Cuándo sucedió el incendio?
El incendio tuvo lugar en la mañana del sábado 31 de octubre.

¿Dónde ocurrió el incendio?
En un edificio en Clermont-Ferrand, Francia.

¿Qué se sabe sobre la investigación?
La Fiscalía investiga un posible origen criminal y detuvo a un hombre de 21 años.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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