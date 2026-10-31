FOTO: Se incendió un edificio en Francia y murieron tres personas: un detenido.

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Buenos Aires, 31 octubre (NA-Xinhua) — Tres cuerpos sin vida fueron hallados la mañana de este sábado entre los escombros de un edificio en Clermont-Ferrand, una ciudad situada en el centro de Francia, tras un incendio, según informaron medios locales.

Un cuarto residente del inmueble permanecía desaparecido, indicó la cadena pública Franceinfo, citando a los bomberos locales.

La Fiscalía de Clermont-Ferrand comunicó que los primeros resultados de la investigación sugieren un "posible origen criminal del incendio", según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

Detenido un hombre de 21 años

Un hombre de 21 años fue arrestado y se encuentra bajo custodia policial, mientras que la investigación sigue en curso.

El incendio causó la destrucción del techo del edificio y provocó el colapso de la escalera y de varios pisos, añade el informe de Xinhua.

Las labores de búsqueda no comenzaron hasta las 18:30 hora local (17:30 GMT) del viernes, una vez que la situación fue controlada.