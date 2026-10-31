En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Riestra vs. Talleres

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Def. de Belgrano

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Almirante Brown

Mendoza

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Susto en Huerta Grande: el Tren de las Sierras chocó contra un automóvil en una esquina céntrica

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Leandro N. Alem y San Martín. El vehículo era conducido por un hombre de 74 años. Tanto él como el personal ferroviario resultaron ilesos.

31/10/2026 | 16:39Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Tren de las Sierras chocó contra un automóvil en Huerta Grande.

FOTO: El Tren de las Sierras chocó contra un automóvil en Huerta Grande.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Tren de las Sierras colisionó este sábado al mediodía con un automóvil en una intersección céntrica de Huerta Grande, en el Valle de Punilla. Pese al impacto, no se registraron personas heridas.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Leandro N. Alem y San Martín, donde, por causas que todavía se intentan establecer, la formación ferroviaria impactó contra una camioneta Chery Tiggo.

El vehículo era conducido por un hombre de 74 años. Tras el choque, el personal policial constató que tanto el automovilista como los conductores de la formación se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones.

Por ese motivo, no fue necesario solicitar asistencia de los servicios de emergencia.

Investigan las causas del choque en Huerta Grande

Personal policial intervino en el lugar luego de tomar conocimiento del accidente y realizó las actuaciones correspondientes.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión entre el Tren de las Sierras y el automóvil son materia de investigación.

El episodio no dejó personas lesionadas, aunque generó preocupación por haberse producido en una esquina del sector céntrico de la localidad.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Huerta Grande?
El Tren de las Sierras colisionó con un automóvil, pero no hubo heridos.

¿Quién estaba al volante del vehículo?
El automóvil era conducido por un hombre de 74 años.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió este sábado al mediodía.

¿Dónde tuvo lugar el siniestro?
El choque se produjo en el cruce de Leandro N. Alem y San Martín en Huerta Grande.

¿Cómo se encuentran los involucrados?
Tanto el automovilista como los conductores del tren están en buen estado de salud.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf