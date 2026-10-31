Susto en Huerta Grande: el Tren de las Sierras chocó contra un automóvil en una esquina céntrica

FOTO: El Tren de las Sierras chocó contra un automóvil en Huerta Grande.

El Tren de las Sierras colisionó este sábado al mediodía con un automóvil en una intersección céntrica de Huerta Grande, en el Valle de Punilla. Pese al impacto, no se registraron personas heridas.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Leandro N. Alem y San Martín, donde, por causas que todavía se intentan establecer, la formación ferroviaria impactó contra una camioneta Chery Tiggo.

El vehículo era conducido por un hombre de 74 años. Tras el choque, el personal policial constató que tanto el automovilista como los conductores de la formación se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones.

Por ese motivo, no fue necesario solicitar asistencia de los servicios de emergencia.

Investigan las causas del choque en Huerta Grande

Personal policial intervino en el lugar luego de tomar conocimiento del accidente y realizó las actuaciones correspondientes.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión entre el Tren de las Sierras y el automóvil son materia de investigación.

El episodio no dejó personas lesionadas, aunque generó preocupación por haberse producido en una esquina del sector céntrico de la localidad.