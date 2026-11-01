Un neutrino olvidado podría explicar la existencia del universo, revelan científicos

Un grupo de científicos propuso una nueva y sorprendente explicación sobre la existencia del universo, centrada en un neutrino que ha sido mayormente pasado por alto durante décadas. Esta teoría sugiere que esta partícula olvidada jugó un papel crucial en la configuración del cosmos primitivo, permitiendo que la materia sobreviviera después del Big Bang.

La investigación aborda uno de los misterios más fundamentales de la física: ¿por qué el universo contiene materia en lugar de nada? Los científicos creen que en el universo temprano se produjeron cantidades casi iguales de materia y antimateria. Cuando estas dos se encuentran, se aniquilan entre sí, liberando energía. Si hubieran existido en cantidades perfectamente iguales, prácticamente toda la materia podría haber desaparecido, dejando sin material para formar estrellas, planetas o vida.

Investigadores de la Universidad de Southampton y del Instituto Indio de Tecnología Kanpur creen haber encontrado una pieza clave del rompecabezas. Su explicación involucra a un pariente poco comprendido del neutrino, una partícula extremadamente ligera que rara vez interactúa con la materia ordinaria.

El equipo se centró en un tipo de partícula conocida como neutrino pesado desacoplado. A diferencia de los neutrinos ordinarios, este hipotético pariente más pesado ha sido considerado generalmente demasiado débilmente conectado a otras partículas como para influir significativamente en el universo.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que su inusualmente larga vida podría haberlo hecho mucho más importante de lo que se pensaba. Según sus cálculos, el neutrino podría haber sobrevivido el tiempo suficiente como para dominar temporalmente la densidad de energía del universo mientras este se enfriaba después del Big Bang.

Este breve período de dominio podría haber alterado cómo evolucionó el universo temprano, influyendo en las condiciones que permitieron que la materia superara a la antimateria.

El Dr. Rishav Roshan, de la Universidad de Southampton y autor del estudio, explicó: "Este neutrino pesado desacoplado ha sido despreciado durante mucho tiempo como un detalle de fondo irrelevante en la física de partículas. Sin embargo, se desintegra increíblemente lentamente. A medida que el cosmos se enfriaba después del Big Bang, la partícula vivió lo suficiente como para que temporalmente dominara la densidad de energía del universo y desencadenara un período dominado por la materia".

Los hallazgos fueron publicados en Physical Review Letters, una revista científica de la Sociedad Americana de Física.

Intentos anteriores de explicar por qué la materia prevaleció sobre la antimateria generalmente omitieron al neutrino pesado desacoplado. Debido a que interactúa tan débilmente con otras partículas, los científicos asumieron que tendría poca influencia en los procesos responsables de crear el desbalance.

La nueva investigación desafía esa suposición. El equipo encontró que incluso una partícula con interacciones extremadamente débiles podría afectar indirectamente las condiciones bajo las cuales la materia obtuvo su ventaja crucial.

Este desbalance, conocido como asimetría entre materia y antimateria, es esencial para entender nuestra existencia. Por razones que los físicos aún intentan explicar, el universo temprano terminó con ligeramente más materia que antimateria. Esa pequeña diferencia permitió que parte de la materia permaneciera después de que la mayoría de las partículas y sus antipartículas se aniquilaran entre sí.

El Dr. Roshan agregó: "El hecho de que estemos aquí demuestra que ocurrió una asimetría entre materia y antimateria. El neutrino desacoplado alteró la temperatura en el universo temprano en la que partículas fundamentales, como electrones y otros leptones, interactuaron con sus antipartículas con la ayuda del bosón de Higgs del Modelo Estándar".

Esta temperatura actúa como un interruptor que da forma a cómo se construyó el desbalance entre materia y antimateria. En el escenario propuesto por los investigadores, el neutrino pesado cambió las condiciones de temperatura que rigen interacciones importantes de partículas que involucran al bosón de Higgs.

Al desplazar cuándo ocurrían estas interacciones, la partícula podría haber influido en cómo se desarrolló el desbalance entre materia y antimateria. En otras palabras, algo que se consideró insignificante podría haber ayudado a determinar por qué el universo contiene materia en absoluto.

La teoría también podría tener importantes implicaciones para entender cómo se expandió el universo en sus primeras etapas. El Dr. Sudipta Show, coautor del estudio, dijo que los hallazgos sugieren que la partícula olvidada podría haber alterado drásticamente la historia de expansión del joven cosmos.

Agregó: "Ofrece una nueva explicación de cómo la materia ganó. El dramático cambio en la expansión temprana del cosmos deja impresiones distintas pero detectables de cambios, por ejemplo, en ondas gravitacionales primordiales. Estas firmas de ondas gravitacionales abren nuevas avenidas para desentrañar la evolución del universo temprano después del Big Bang".

Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el tejido del espacio y el tiempo. Los científicos creen que los procesos en el universo extremadamente temprano podrían haber generado ondas gravitacionales primordiales que llevan información sobre las condiciones de esa era lejana.

Según la nueva teoría, el dominio temporal del neutrino pesado podría haber dejado firmas reconocibles en esas señales antiguas. Detectar tales patrones podría eventualmente proporcionar una forma de investigar si la partícula propuesta realmente influyó en la evolución más temprana del universo.

Por el momento, la explicación sigue siendo teórica. Sin embargo, ofrece a los físicos una nueva posibilidad para resolver uno de los misterios más profundos de la cosmología: cómo la materia sobrevivió cuando su encuentro con la antimateria podría haber dejado al universo casi completamente vacío.