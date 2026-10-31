Murió a los 61 años la locutora argentina Marcela Giorgi.

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- La locutora y periodista argentina Marcela Giorgi falleció a los 61 años, dejando una huella imborrable como una reconocida voz de la radiofonía nacional.

A lo largo de su carrera, construyó una extensa trayectoria y compartió micrófonos con algunas de las figuras más destacadas del periodismo argentino.

Giorgi comenzó su carrera en la radio antes de finalizar sus estudios en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Tras sus primeros pasos en una FM de baja potencia, se unió a La 100 y Radio Mitre, que confirmó su lamentable deceso al aire.

Uno de los momentos más destacados de su recorrido fue su participación en "De 7 a 9, música y noticias", junto a Mario Portugal, programa con el que obtuvo dos premios Martín Fierro. También trabajó con referentes como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti, y acompañó durante varios años al periodista Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", donde combinó información, actualidad, espectáculos y comentarios deportivos.

En una entrevista con Diario Popular publicada en 2015, Giorgi definió su papel en el programa de Leuco con una comparación futbolera: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez", haciendo referencia a su participación en los comentarios deportivos y al intercambio con el conductor.

Apasionada de Independiente, también expresó su amor por la música y el fútbol, dos intereses que marcaron su trabajo frente al micrófono. En los últimos años, continuó vinculada a Radio Mitre y formó parte de "Sábado tempranísimo", ciclo por el cual fue nominada a los premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina.