Marc Márquez brilla en Malasia: segundo en la sprint y amplía su ventaja en el campeonato

Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- En una emocionante jornada en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, el español Marc Márquez (Ducati) logró un meritorio segundo puesto en la carrera sprint, lo que le permitió sumar puntos cruciales para ampliar su ventaja en el campeonato.

Pedro Acosta (KTM) se alzó con la victoria en esta sprint que tuvo lugar en el Circuito Internacional de Sepang, mientras que Marco Bezzecchi (Aprilia) completó el podio en tercer lugar.

La carrera comenzó con Álex Márquez (Ducati) liderando tras conseguir la pole position, pero en la tercera vuelta sufrió una caída que lo llevó a abandonar la competencia.

Posteriormente, el japonés Ai Ogura tomó el liderazgo, pero las condiciones de lluvia le hicieron perder terreno rápidamente.

En este contexto, Acosta aprovechó la situación para hacerse con el primer puesto y finalmente conseguir su tercera victoria de la temporada, sumando a las ya obtenidas en la sprint de Tailandia y en la carrera principal de Austria.

Además de Acosta, Márquez y Bezzecchi, otros pilotos que sumaron puntos en esta carrera fueron Ogura, Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Brad Binder, Diogo Moreira y Enea Bastianini.

A pesar de su segundo lugar, Márquez logró acumular nueve puntos que le permiten extender su ventaja a 19 puntos sobre su principal competidor, Jorge Martín (Aprilia), quien no participó en la carrera debido a una lesión en la mano derecha sufrida en la última fecha en Australia.

La actividad en el GP de Malasia de MotoGP proseguirá este domingo con la carrera principal, que está programada para las 4 de la madrugada.