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Marc Márquez brilla en Malasia: segundo en la sprint y amplía su ventaja en el campeonato

Con su segundo puesto en la sprint, el español amplía a 19 puntos su ventaja sobre Jorge Martín, quien no compitió por una lesión. Pedro Acosta se quedó con la victoria en Sepang.

31/10/2026 | 11:54Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 31 octubre (NA) -- En una emocionante jornada en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, el español Marc Márquez (Ducati) logró un meritorio segundo puesto en la carrera sprint, lo que le permitió sumar puntos cruciales para ampliar su ventaja en el campeonato.

Pedro Acosta (KTM) se alzó con la victoria en esta sprint que tuvo lugar en el Circuito Internacional de Sepang, mientras que Marco Bezzecchi (Aprilia) completó el podio en tercer lugar.

La carrera comenzó con Álex Márquez (Ducati) liderando tras conseguir la pole position, pero en la tercera vuelta sufrió una caída que lo llevó a abandonar la competencia.

Posteriormente, el japonés Ai Ogura tomó el liderazgo, pero las condiciones de lluvia le hicieron perder terreno rápidamente.

En este contexto, Acosta aprovechó la situación para hacerse con el primer puesto y finalmente conseguir su tercera victoria de la temporada, sumando a las ya obtenidas en la sprint de Tailandia y en la carrera principal de Austria.

Además de Acosta, Márquez y Bezzecchi, otros pilotos que sumaron puntos en esta carrera fueron Ogura, Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Brad Binder, Diogo Moreira y Enea Bastianini.

A pesar de su segundo lugar, Márquez logró acumular nueve puntos que le permiten extender su ventaja a 19 puntos sobre su principal competidor, Jorge Martín (Aprilia), quien no participó en la carrera debido a una lesión en la mano derecha sufrida en la última fecha en Australia.

La actividad en el GP de Malasia de MotoGP proseguirá este domingo con la carrera principal, que está programada para las 4 de la madrugada.

Lectura rápida

¿Qué logró Marc Márquez en Malasia?
Terminó segundo en la carrera sprint, sumando puntos importantes para el campeonato.

¿Quién ganó la carrera sprint?
El triunfo fue para Pedro Acosta, quien obtuvo su tercera victoria de la temporada.

¿Cómo afecta la lesión de Jorge Martín?
Martín no compitió debido a una lesión en la mano, lo que permitió a Márquez ampliar su ventaja en el campeonato.

¿Qué pasó con Álex Márquez?
Álex Márquez lideraba la carrera pero sufrió una caída en la tercera vuelta y tuvo que abandonar.

¿Cuándo es la carrera principal?
La carrera principal está programada para el domingo a las 4 de la madrugada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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