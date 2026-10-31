Heroica remontada de Estudiantes, con uno menos, ante Instituto: lo perdía 0-3 y se lo empató 3-3

Instituto vivió una tarde de emociones extremas en La Plata. Por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, la Gloria empató 3-3 con Estudiantes después de haber conseguido una ventaja de tres goles y contar con superioridad numérica durante buena parte del encuentro.

Los goles de Facundo Suárez, Leonel Mosevich y Jhon Córdoba le habían permitido al conjunto cordobés ponerse 3-0 arriba antes de los 15 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el Pincha reaccionó con orgullo, descontó en tres oportunidades y rescató un empate que parecía imposible.

Guido Carrillo, Tiago Palacios y Fabricio Pérez marcaron para el equipo platense, que incluso llegó a convertir un cuarto tanto, aunque fue anulado por posición adelantada.

El resultado dejó sensaciones contrapuestas para Instituto: sumó un punto importante para sostener el liderazgo de la Zona A, pero también dejó escapar una oportunidad inmejorable para asegurarse el primer puesto y encendió una señal de alerta de cara a los playoffs.

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El partido comenzó con intensidad y la Gloria encontró la ventaja a los tres minutos. Fernando Muslera cometió un error ante la presión de Facundo Suárez, que recuperó la pelota y definió con el arco vacío para establecer el 1-0.

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El equipo de Diego Flores volvió a golpear apenas comenzó el segundo tiempo. A los dos minutos, Leonel Mosevich ganó de cabeza después de un buen centro de Luna y amplió la diferencia.

La situación se volvió todavía más favorable para Instituto cuando Santiago Núñez fue expulsado por doble amonestación. Con un hombre más, la Gloria aprovechó los espacios y llegó al tercer tanto antes de los 15 minutos.

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¿A DÓNDE FUE MUSLERA? Mala salida del arquero de Estudiantes y gol de Mosevich para el 2-0 de Instituto. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/DmWJEPXJn6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

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El encargado de convertir fue Jhon Córdoba, quien había ingresado desde el banco y sacó un potente derechazo desde la derecha que terminó junto al primer palo de Muslera.

Con el 3-0 y superioridad numérica, todo parecía encaminado para que Instituto se llevara una victoria clave de La Plata.

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GOLEA LA GLORIA EN UNO: Jhon Córdoba le pegó al primer palo y marcó el 3-0 de Instituto contra Estudiantes. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/K8YUlqdWEn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

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Estudiantes reaccionó y consiguió un empate agónico

Pero el Pincha no se rindió. A los 12 minutos del complemento, Guido Carrillo ganó de cabeza después de un centro desde la derecha y descontó para poner el 1-3.

El gol le dio impulso al conjunto local, que comenzó a adelantar sus líneas y a buscar con insistencia el arco de Instituto.

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¿EL JUGADOR QUE MEJOR CABECEA EN EL FÚTBOL ARGENTINO? Guido Carrillo marcó el 1-3 de Estudiantes contra Instituto. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/N19XCjHG3i — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

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Cerca de los 20 minutos, Tiago Palacios ejecutó un tiro libre con un remate bajo que pasó por debajo de la barrera y se metió en el arco para establecer el 2-3.

El descuento terminó de cambiar el desarrollo. Estudiantes se lanzó decididamente al ataque, acumuló jugadores en el área rival y encontró espacios para lastimar a una defensa de Instituto que no logró sostener la ventaja.

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¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Tiago Palacios aprovechó que Instituto no puso "cocodrilo" en la barrera y ejecutó el tiro libre por el suelo para convertir el 2-3 de Estudiantes contra Instituto. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/rCUwCKDkNS — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

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La igualdad llegó a través de Fabricio Pérez, quien apareció para empujar la pelota después de un centro peligroso de Cetré desde la izquierda.

El Pincha incluso llegó a festejar una remontada completa, pero el cuarto gol fue invalidado por posición adelantada. Así, el encuentro terminó 3-3, con una reacción memorable del equipo platense.

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¡LA MÍSTICA DEL PINCHA EN UNO! Con un jugador menos, Estudiantes pasó del 0-3 al 3-3 contra Instituto: asistencia de Cetré y gol de Fabricio Pérez. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/M4FlZhhPTK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

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Instituto sigue líder, pero todavía no aseguró el primer puesto

Pese a haber dejado escapar una ventaja de tres goles, Instituto se mantiene en lo más alto de la Zona A, con 33 puntos, aunque todavía depende de otros resultados para confirmar el liderazgo.

La Gloria cerrará la fase regular frente a Newell's en el estadio Monumental de Alta Córdoba.

Si Boca o Defensa y Justicia no ganan sus respectivos compromisos de esta fecha, el equipo de Diego Flores asegurará el primer puesto. En cambio, si ambos consiguen la victoria, Instituto necesitará sumar al menos un punto ante la Lepra para no depender de otros resultados.

Por ahora, el primer lugar de la Zona A lo enfrentaría en los octavos de final con Huracán, que ocupa la octava posición de la Zona B.

El empate en La Plata dejó una advertencia para el conjunto cordobés: la ventaja y la superioridad numérica no alcanzaron para cerrar el partido. En una instancia decisiva como los playoffs, errores de ese tipo pueden tener consecuencias mucho más costosas.

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