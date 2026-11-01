Córdoba, bajo alerta naranja: tormentas en 11 provincias y lluvias intensas durante este domingo

Córdoba tendrá un domingo marcado por las tormentas fuertes y las precipitaciones intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja para la franja central y norte de la provincia, mientras que sectores del sur y el oeste permanecen bajo alerta amarilla.

El aviso alcanza a distintos puntos del territorio provincial y advierte sobre fenómenos que podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y posible granizo.

La situación de inestabilidad ya comenzó a generar complicaciones en la ciudad de Córdoba. Durante la tarde del sábado se registraron acumulados de más de 20 milímetros en algunos sectores y, hasta las 21, el sistema de emergencias municipal había recibido seis llamados vinculados con las condiciones meteorológicas. Además, hubo caída de granizo en distintos sectores.

• En vivo: el mapa de tormentas

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Qué provincias están bajo alerta por tormentas

El panorama meteorológico también alcanza a otras regiones del país. Para este domingo 1° de noviembre, el SMN mantiene alertas naranjas en Córdoba, Buenos Aires y La Pampa.

En tanto, otras ocho provincias se encuentran bajo alerta amarilla:

-Santa Fe.

-Río Negro.

-San Luis.

-Mendoza.

-Formosa.

-Chaco.

-Santiago del Estero.

-Corrientes.

La alerta naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. La amarilla, por su parte, advierte sobre tormentas que pueden provocar inconvenientes y daños puntuales.

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Lluvias y tormentas: qué se espera para Córdoba este domingo

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la capital cordobesa tendrá una jornada inestable, con tormentas de variada intensidad durante buena parte del día.

La temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima llegará a 25°C durante la tarde.

El período de mayor intensidad de las precipitaciones se espera durante la madrugada, cuando la probabilidad de tormentas se ubicará entre el 70% y el 100%.

Durante la mañana, los fenómenos podrían perder intensidad temporalmente, con tormentas aisladas y una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70%. Sin embargo, las condiciones volverán a desmejorar durante la tarde, cuando se esperan nuevas tormentas fuertes.

Hacia la noche continuará la inestabilidad, con una temperatura estimada en 22°C y probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%.

Los registros de lluvia y los inconvenientes en la ciudad de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba informó que, durante la tarde del sábado, la Red de Estaciones Meteorológicas registró importantes acumulados de agua en distintos puntos de la ciudad.

Los valores más destacados fueron:

-Villa Urquiza: 21,3 milímetros.

-Camping San Martín: 21 milímetros.

-Escuela municipal Mutualismo Argentino, en barrio Sargento Cabral: 19,6 milímetros.

Además, hasta las 21 ingresaron seis llamados a la línea de emergencias 103. Dos estuvieron relacionados con cables colgando, uno con un pedido de ayuda social, otro con el desborde de un curso de agua y uno con un rescate en el río Suquía.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas durante la madrugada y el resto del domingo.

Recomendaciones ante las tormentas fuertes

Ante la continuidad de las precipitaciones, las autoridades recomendaron extremar las precauciones, especialmente durante los desplazamientos por calles, avenidas y rutas.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

-Evitar circular por calles anegadas y zonas con acumulación de agua.

-No sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües pluviales.

-No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes de electricidad.

-Alejarse de cables que se encuentren caídos o colgando.

-Mantenerse informado a través de los reportes oficiales y de los organismos de emergencia.

La inestabilidad continuará durante el domingo en Córdoba, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de las autoridades locales.