Avanza la limpieza del arroyo San Lorenzo para mejorar el drenaje de más de 58 mil hectáreas
La intervención abarca 19 kilómetros y está en su etapa final. Según Provincia, el cauce llevaba 30 años sin obras. Los trabajos buscan reducir anegamientos en los departamentos Rosario y San Lorenzo.
01/11/2026 | 09:55Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los trabajos de drenaje en el Arroyo San Lorenzo
La limpieza del arroyo San Lorenzo entró en su etapa final, con trabajos sobre 19 kilómetros para mejorar la salida de los excedentes de agua de más de 58 mil hectáreas en los departamentos Rosario y San Lorenzo. Según informó el Gobierno de Santa Fe, el cauce llevaba aproximadamente 30 años sin intervenciones.
La obra busca reducir el riesgo de anegamientos en áreas rurales y favorecer la transitabilidad y la producción. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, indicó que el drenaje beneficia a San Lorenzo, San Jerónimo Sur, Luis Palacios, Aldao, Roldán y Puerto San Martín.
El Gobierno provincial enmarcó las tareas en su preparación ante un posible escenario de lluvias intensas asociado a El Niño. La intervención forma parte de un plan de recuperación de 933 kilómetros de canales troncales en el territorio santafesino.
Trabajos coordinados en la cuenca
El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que la limpieza del arroyo se complementa con el mantenimiento de los canales Ibarlucea y Salvat, para intervenir sobre el sistema de escurrimiento de manera conjunta.
“La intervención sobre el Arroyo San Lorenzo, sumada al mantenimiento de los canales Ibarlucea y Salvat, nos permitió trabajar de manera integral en toda la cuenca”, señaló el funcionario.
Mijich sostuvo que ese abordaje contribuye a mitigar el riesgo de desbordes y anegamientos en ambos departamentos. También vinculó la mejora del drenaje con la reducción de estancamientos de agua y el mantenimiento de los accesos transitables.
Cinco intervenciones en marcha en el sur
El programa para la zona sur contempla 14 canales y ya tiene trabajos en los primeros cinco, de acuerdo con el detalle oficial. Además del arroyo San Lorenzo, las limpiezas de Ibarlucea y Salvat, en el departamento Rosario, están en su etapa final.
En paralelo, avanzan las tareas en el arroyo Las Estacas, en el departamento Belgrano, y en el canal Conexión Agataura, en General López.
La Provincia indicó que el plan combina mantenimiento e infraestructura con la coordinación entre municipios, comunas y comités de cuenca.
Lectura rápida
¿Qué se está limpiando? Se está limpiando el arroyo San Lorenzo.
¿Quién informó sobre la limpieza? El Gobierno de Santa Fe informó sobre la limpieza.
¿Cuándo comenzó la limpieza? La limpieza comenzó después de aproximadamente 30 años sin intervenciones.
¿Dónde se realizan los trabajos? Los trabajos se realizan en los departamentos Rosario y San Lorenzo.
¿Por qué se realiza la limpieza? Se realiza para reducir el riesgo de anegamientos y mejorar la transitabilidad y producción.