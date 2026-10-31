Alerta amarilla vigente por tormentas fuertes para este domingo en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el departamento Rosario y otras zonas del sur de Santa Fe durante la madrugada, la tarde y la noche de este domingo 1° de noviembre. Ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas, la Municipalidad difundió una serie de recomendaciones para prevenir inconvenientes.

El aviso también comprende a los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Según el organismo nacional, se esperan lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

En cuanto a los valores previstos, el SMN estima precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque advirtió que esos registros podrían ser superados de manera puntual. La advertencia fue publicada este sábado a las 5.48.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron evitar la circulación por la vía pública durante las tormentas, salvo que sea estrictamente necesario. También pidieron prestar atención a los vehículos estacionados cerca de árboles, mantener a las mascotas en lugares protegidos y no tocar columnas de alumbrado, cajas de luz ni cables que se encuentren en la calle.

Además, se aconseja sacar los residuos en los horarios de recolección, no dejar bolsas fuera de los contenedores para evitar obstrucciones y posibles anegamientos, mantener limpias las veredas y retirar de balcones y terrazas los objetos que puedan ser desplazados por el viento. También es importante revisar canaletas, desagües, patios y azoteas para facilitar el escurrimiento del agua.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil o realizar reclamos a través de MuniBot, por WhatsApp al 3415440147. Después de las lluvias, se recomienda vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.