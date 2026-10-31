Barcelona se repone con una contundente victoria sobre Alavés en LaLiga

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- Tras sufrir su primera derrota de la temporada ante el Real Madrid en el clásico, Barcelona logró recuperarse al vencer a Alavés por 6-1 en el estadio Nou Camp, reafirmando su posición como líder de LaLiga de España en la undécima fecha.

El encuentro mostró un dominio absoluto del equipo local, que se destacó con dobles anotaciones de Raphina y Lamine Yamal, además de los goles de Fermín y del británico Anthony Gordon. A pesar del contundente resultado, el equipo vasco logró descontar con un gol de Mariano Díaz.

Con esta victoria, Barcelona se mantiene en la cima de la tabla, ahora seguido de cerca por Atlético Madrid, que venció a Levante por 2-0 gracias a los goles de Alex Grimaldo y del argentino Giuliano Simeone. En este partido, Julián Alvarez fue titular, aunque fue sustituido en la segunda mitad.

En otros partidos de la jornada, Betis se impuso por 2-1 a Málaga en el estadio La Cartuja, con goles de Marc Bartra y Pablo Fornals, mientras que el descuento fue de Adrián Niño. Por su parte, Rayo Vallecano goleó 3-0 a Celta de Vigo, con un doblete de Jorge De Frutos y otro tanto de Unai López, logrando así una posición cómoda en la mitad de la tabla.

La fecha de LaLiga continuará este domingo con varios partidos destacados, incluyendo Getafe-Sevilla, Racing de Santander-Real Madrid, Elche-Valencia y Athletic de Bilbao-Real Sociedad. El lunes, se cerrará la jornada con el encuentro entre Deportivo La Coruña y Osasuna.