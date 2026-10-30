Por Sergio Suppo

"La madrina Karina". Así llamó Diego Santilli a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante el encuentro que reunió en Rosario a grandes empresas mineras con pymes que aspiran a convertirse en sus proveedoras. La expresión tuvo algo de reconocimiento y bastante de señal política: en el Gobierno, todos saben dónde se toman las decisiones.

Al elegir esas palabras, el jefe de Gabinete buscó congraciarse con quien aparece como la figura de mayor poder dentro de la administración de su hermano, Javier Milei. El apodo resume una forma de ejercer esa influencia: respaldar dirigentes, habilitar proyectos y ocupar un lugar decisivo en las relaciones con sectores económicos estratégicos.

En los ambientes de la minería, el gas y el petróleo, esa centralidad se comenta desde hace tiempo. Allí se le atribuyen a Karina Milei, a través de la familia Menem, vínculos estrechos con las grandes compañías que comienzan a desarrollar proyectos de extracción en las provincias cordilleranas. En ese circuito, la hermana del Presidente aparece como una interlocutora de peso para facilitar gestiones e inversiones.

Sus apariciones públicas acompañan ese protagonismo. Hablar ante un auditorio sigue siendo infrecuente para ella, pero lo hizo en Rosario y también había tomado la palabra en la exposición minera de San Juan, a mediados de este año. La presencia que mostró la semana pasada en Neuquén, durante la apertura de una exposición del sector petrolero y gasífero, completa esa secuencia.

La madrina también tiene ahijados políticos. Varios dirigentes que aspiran a gobernar sus provincias esperan su respaldo. Entre ellos está el presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

El encuentro multisectorial que encabezó en Córdoba tuvo ese sentido. No lanzó formalmente su candidatura a gobernador, pero dio un paso para instalarse como una opción. Para quienes participaron, el mensaje fue claro: aquí estoy y puedo competir.

Sin embargo, una señal de disponibilidad no equivale a una candidatura confirmada. Bornoroni todavía necesita la habilitación de Karina Milei y una definición de la mesa política que ella encabeza. Su preferencia por el diputado cordobés no resuelve, por sí sola, la estrategia electoral.

La cuestión de fondo es qué hará el oficialismo nacional en Córdoba. Puede impulsar una candidatura que reúna a los libertarios y procure concentrar el voto opositor para enfrentar con mayores posibilidades a Martín Llaryora. O puede admitir una competencia fragmentada, con varios postulantes disputándose ese mismo electorado.

Ese segundo escenario le facilitaría el camino al gobernador. Desde esta lectura política, además, alimentaría la sospecha de un entendimiento electoral entre la Nación y la Provincia. No alcanzaría para dar por probado un acuerdo, pero sí abriría una pregunta sobre las decisiones que terminaron favoreciendo esa dispersión.

Por ahora, la definición no se conoce. Puede seguir pendiente o estar tomada y mantenerse bajo reserva. Lo concreto es que Bornoroni se mueve, busca ampliar su convocatoria y espera una autorización que no depende exclusivamente de lo que construya en Córdoba.

Allí está el alcance político de la expresión de Santilli. Karina Milei reúne influencia sobre el armado territorial y presencia en sectores que concentran grandes expectativas de inversión. En Córdoba, esa combinación se traduce en una espera: Bornoroni puede mostrar que quiere ser candidato, pero la madrina conserva la decisión de habilitarlo.