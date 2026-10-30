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La AFA anunció las sedes de los amistosos de la Selección argentina en noviembre

La "Albiceleste" se enfrentará a Uruguay y Costa Rica en la fecha FIFA, con partidos programados en Buenos Aires y Córdoba.

30/10/2026 | 14:30Redacción Cadena 3

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Argentina jugará contra Uruguay y Costa Rica.

FOTO: Argentina jugará contra Uruguay y Costa Rica.

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Buenos Aires, 30 octubre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado que la Selección argentina se medirá contra Uruguay el viernes 13 de noviembre en la "Bombonera" y ante Costa Rica el martes 17 en el "Mario Alberto Kempes".

Si bien los adversarios y las fechas de estos amistosos por la fecha FIFA ya habían sido anunciados, faltaba la confirmación de los estadios. En su momento, la AFA había indicado que los partidos se llevarían a cabo en Buenos Aires y Córdoba. No obstante, ya se conocía que se jugaría en la cancha de Boca y en el estadio municipal de Córdoba.

Lo que aún falta definir es el horario de ambos encuentros, aunque se estima que serán disputados por la noche, dado que se celebrarán en un día de semana. Esta doble fecha FIFA marcará el inicio de la era "post-Messi", luego de más de 20 años en los que el astro rosarino vistió la camiseta celeste y blanca.

Por otro lado, el director técnico Lionel Scaloni se enfrentará a al menos una baja significativa: Emiliano "Dibu" Martínez, quien sufrió una fractura de mandíbula jugando para el Chelsea. Además, Lautaro Martínez podría también quedar fuera de la convocatoria debido a un desgarro sufrido en el Inter, aunque existe la posibilidad de que se recupere a tiempo.

Asimismo, las otras dos bajas confirmadas son las de Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes fueron sancionados con diecisiete fechas de suspensión por la FIFA tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial. Ambos ya han cumplido tres partidos de suspensión en la reciente triple fecha de amistosos de septiembre y octubre.

Lectura rápida

¿Qué amistosos jugará la Selección argentina?
La Selección argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica en noviembre.

¿Dónde se jugarán los partidos?
Los encuentros se disputarán en la "Bombonera" de Buenos Aires y en el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

¿Cuándo serán los partidos?
El partido contra Uruguay será el 13 de noviembre y contra Costa Rica el 17 de noviembre.

¿Qué bajas tendrá el equipo?
Emiliano Martínez y Lautaro Martínez son bajas, además de Paredes y Molina por sanciones.

¿Cuál es el contexto de estos amistosos?
Marcan el inicio de la era "post-Messi" para la selección argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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