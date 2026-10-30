Racing de Córdoba baja la persiana en la Primera Nacional

Racing cerrará su participación en la presente temporada de la Primera Nacional, este sábado desde las 17 ante Chaco For Ever en Resistencia.

Ambos equipos no jugarán por nada ya que se quedaron afuera del reducido por el segundo ascenso aunque lograron evitar el descenso en el grupo.

La Academia viene de dos derrotas seguidas, habiendo ganado un solo partido de los últimos 8, en donde fue derrotado cinco veces.

Racing suma 40 en 35 fechas, producto de 10 victorias, 10 empates y 15 derrotas. De esos 35 partidos, 17 son de Gustavo Coleoni, menos del 50%, pero sacó 20 unidades, es decir la mitad de los que ostenta en la temporada por donde pasaron otros dos entrenadores: Pablo Fornasari y la dupla Torres-Motta.

El árbitro será Juan Nebietti, quien dirigió dos veces a los cordobeses: el 12 de julio en la victoria sobre Acassuso 3-2 y la conseguida contra San Miguel 1-0 el 9 de agosto, los dos en Nueva Italia.

Chaco viene de golear a Ferro en Caballito 3-0, privándolo de asegurar el primer puesto del grupo.

Luego del partido, varios jugadores habrán cumplido su contrato y no seguirán y habrá que esperar lo que resuelva Coleoni en la dirección técnica.