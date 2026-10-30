Flavio Bolsonaro habla desde EE.UU.: 'Perdí frente al sistema' y desafía al Poder Judicial

Buenos Aires, 30 octubre (NA) - Desde los Estados Unidos, Flavio Bolsonaro reapareció este viernes en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para analizar el escenario político tras el desenlace electoral y los recientes movimientos de la justicia brasileña. Con un tono desafiante pero calculador, el referente opositor reconoció el revés institucional, apuntó contra el Poder Judicial y trazó los próximos pasos de su espacio político.

"Cualquier interés en el sistema. Perdí frente al sistema, perdí frente al poder judicial. Todo el mundo lo sabe. Por eso dije que no, que no me sometería a eso", sentenció el dirigente al inicio de su mensaje, justificando su decisión táctica ante la arremetida de los tribunales.

El cruce con Alexandre de Moraes y las causas judiciales

En el tramo más encendido de su alocución, Flavio Bolsonaro denunció una persecución sistemática y apuntó directamente contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quien acusó de acelerar decisiones arbitrarias aprovechando el clima poselectoral.

"Y que quede claro: esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían —y lo hicieron rápido, más rápido de lo que imaginaba—", expresó. Según relató, pocas horas después de los comicios, de Moraes "forzó la situación para intentar atarme de verdad, para intimidarme con una decisión que no tenía ni pies ni cabeza, y todo ello sin consultar a la Procuraduría General de la República".

Al respecto, aclaró que la consulta previa no habría cambiado el fallo, pero evidenció la velocidad con la que el magistrado ejecutó sus planes. En esa línea, desestimó las acusaciones en su contra vinculadas a cuentas bancarias: "Se trata de un caso en el que él me acusa falsamente de tener alguna relación con las cuentas bancarias de un amigo mío, a pesar de que, ese mismo domingo de las elecciones, el Banco Santander había enviado un documento oficial aclarando que yo no tenía absolutamente nada que ver con esa empresa y que nunca había tenido una cuenta allí". Para graficar el tenor de las causas, las equiparó con fabricaciones previas como la historia de la "contraseña maestra" o el presunto viaje de Felipe Martins que "en realidad, nunca realizó".

"Dar un paso atrás para dar dos adelante" y la estrategia en el Congreso

Lejos de decretar el fin de su espacio político, el dirigente llamó a sus seguidores a mantener la cohesión y anunció un cambio en el eje de la resistencia opositora.

"Quiero pedirles a ustedes aquí que queden firmes. No acabó el juego, vamos a continuar luchando", enfatizó, al tiempo que ratificó su rol de conducción: "Yo voy, a partir de ahora, a volver a estar activo aquí para trocar ideas con ustedes, ejercer ese liderazgo que ustedes me dieron, hacer lo que estuviera a nuestro alcance para tener esa resistencia en el Congreso Nacional".

En este sentido, marcó cuáles serán las prioridades legislativas del sector de cara a la pulseada institucional en Brasilia, señalando como meta principal "la elección de Rogério Marinho en la presidencia del Senado", un bastión clave desde donde buscarán reorganizar la correlación de fuerzas frente al oficialismo.